Bayburt ve Gümüşhane il sınırları içerisinde tespit edilen toplam 1000 ailenin yaklaşık 5000 kişinin kıyafet ihtiyacını karşılayacak olan Mağazanın açılış programına Deniz Feneri Derneği Genel başkan yardımcısı Coşkun Yıldız katıldı.
Açılış programına Vali yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi rektörü Mutlu Türkmen‘ Bayburt Belediye başkan yardımcısı Nesimuddin Selçuk,İl müftüsü Bayram Danacı’ Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık,Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Salih Köse, Müdür yardımcısı Hazar Altuntaş,Memur-Sen temsilcisi Sayın Kenan Turan,Deniz Feneri doğu Anadolu bölge müdürü Ömer Sait Aksoy,Müs-Der başkanı Sayın zülküf Kocabey, Başkan yardımcısı sayın Benal Akburak,Ensar Vakfı Bayburt Şube başkanı Sayın Ahmet Ertaç,Kızılay Bayburt Şube başkanı Erhan Yıldırım,Deniz feneri Gümüşhane gönüllüleri, Genç iyilik ekibi ve hemşerilerimiz katıldı.