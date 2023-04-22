Bayburt’ta Geleneksel hale gelen Bayburt Protokolü ve Vatandaşlar,Mahalle odalarındaki Bayramlaşma törenlerinde bir araya geliyor.
Bu yılki Bayramlaşma törenine, Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Milletvekilimiz Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer, Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.