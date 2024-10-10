Programın açılışında konuşma yapan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, eğitim ve öğretimdeki değişim ve gelişimlere vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bilindiği üzere eğitim ve öğretim anlayışı her geçen gün kendini yenilemekte ve farklılaşmaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim sadece dört duvar arasındaki sınıf ortamından çıkıp, sürekli kendini güncelleyen bilgi ve teknoloji ışığında teoriden pratiğe doğru tarif edilemez bir hızla ilerlemektedir. Eğitim öğretim, zamanla öğretmenin bilgi sunmasından uzaklaşarak, öğrenenin bilgiyi keşfetmesine dayanan bir hale gelmiştir. Bu bağlamda TÜBİTAK’ın desteklediği bilim ve toplum programları, değişen ve gelişen eğitim öğretim anlayışında büyük bir öneme sahiptir.”

Konuşmanın ardından, Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi ve Bayburt İl Jandarma Komutanlığı açılış gösterilerini sergiledi.

Etkinlikler sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in öncülüğünde protokol üyeleri, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında atölye liderleri tarafından hazırlanan stantları gezerek incelemelerde bulundu. Stantlarda çeşitli bilimsel çalışmalar ve uygulamalar sergilenirken, protokol üyeleri projelerin bölgedeki bilimsel farkındalığı artırmadaki katkılarını öne çıkardı.

Aynı zamanda öğrenciler de stantları gezme fırsatı buldu. Bilimsel çalışmalarla yakından ilgilenen öğrenciler, atölye liderlerinin yönlendirdiği çeşitli etkinliklere katıldılar. Öğrenciler, uygulamalı deneyler ile bilimi daha yakından deneyimlediler. Bu etkinlikler, gençlerin bilimsel düşünceyi pekiştirmelerine ve günlük hayatla bağlantılı uygulamalarla bilimi anlamalarına katkı sağladı. Atölye liderleri, öğrencilere teorik bilgilerin nasıl pratiğe dönüştüğünü gösterirken, projeler öğrencilerin ilgisini çekti ve bilime olan meraklarını artırdı.