İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Fen Lisesinin tertip ettiği Aziz Sancar III. Matfen Bilim Olimpiyatı; okulumuzun tanıtılması, bilime sevdalı gençlerimizin yetiştirmesi ve bilim olimpiyatları hususunda öğrencilerimizde farkındalık oluşması adına bu çalışmayı kıymetli buluyorum.

Ayrıca sevgili yavrularımızın kendini gösterebilmesi ve özgüvenlerinin artması için isabetli bir program olduğunu düşünüyorum. Arka planda yoğun emek veren tüm mesai arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasının devamında olimpiyatlara adı verilen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a da vurgu yaptı. Aziz Sancar’ın bilim sevdalısı, özüne bağlı ve örnek alınması gereken müstesna bir insan olduğunu belirtti.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Aziz Sancar’ın hayatını anlatan belgesel izlendi.

Prof. Dr. Aziz Sancar III. Matfen Bilim Olimpiyatı sonucuna göre okullar arasında:

1. Bayburt Ortaokulu,

2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu,

3. Şehitler Ortaokulu oldu.

Öğrenciler arasındaki sonuçlara göre:

1. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Kocabey,

2. Bayburt Ortaokulu öğrencisi Eren Dökmeci,

3. Bayburt Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ecrin Pamukçu oldu.

Bayburt Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren okulların yöneticilerine plaket takdim edilirken dereceye giren öğrencilere de katılım belgesi ve çeşitli ödüller verildi.