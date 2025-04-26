Proje kapsamında, 500 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, 40 adet at barınağı, 2 adet ikili soyunma odası, aydınlatma ve sulama sistemleri ile çevre tel örgülerinin yapılması planlanıyor. Bu yatırımla, Bayburt’a modern ve donanımlı bir tesis kazandırılması hedefleniyor.

Bayburt’ta faaliyet gösteren 11 cirit kulübünde toplam 137 cirit sporcusu ve 112 lisanslı at bulunuyor. Bu proje sayesinde sporculara daha uygun antrenman ve müsabaka imkânı sunulacak.

Bayburt Milletvekili Ateş:

Ata sporumuz Ciritin yaşatıldığı Bayburt'umuzda Cirit sporuna büyük katkı sunacak olan Atlı Cirit Sahasının hayata geçmesinde büyük katkı ve desteklerinden dolayı başta Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Spor Toto Başkanımız Mehmet Ata Öztürk'e şükranlarımı sunuyorum.

Tesis için düzenlenen temel atma törenine katılarak bizleri yanlız bırakmayan Bayburt Valimiz Mustafa Eldivan'a, İl Başkanımız Turgut Çalışkan'a, Belediye Başkanımız Mete Memiş'e, İl Genel Meclisi Başkanımız Hüseyin Şahin'e, Arpalı Belediye Başkanımız Nahit Binbir'e, Merkez İlçe Başkanımız Ebubekir Bulunmaz'a, Gençlik Kolları Başkanımız Batuhan Tataroğlu'na, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, kurum müdürlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan:

Cirit sporuna gönül veren herkese teşekkür ederek, ata sporumuz ciridi yaşatmak adına emek veren tüm kulüp başkanlarına ve Bayburt’umuzu başarıyla temsil eden bütün sporculara teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Belediye başkanı Mete memiş:

Belediye Başkanı Mete Memiş, ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'umuzda cirit sporuna katkı sunacak olan Atlı Cirit Sahası ,cirit sporuna büyük katkı sunacağını söyleyerek projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temeli atılan tesis için düzenlenen törende Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Ak Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, Ak Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.