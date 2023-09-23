Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın katılımları ile gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Moderatörlüğünü İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan’ın yaptığı çalıştay’da açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü yaptı. Daha sonra Vali Mustafa Eldivan günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmaların ardından tüm katılımcılar ile birlikte “ilimizde ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sosyal sorunların tespiti, çözümü ve sosyal refahının artırılması" konuları üzerinde bilgi alış verişi yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren karşılıklı konuşmalarda kurum temsilcileri kendi alanlarında ilimizde karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

Toplantı salonunda yapılan programın ardından, öğlene kadar sürecek 1.oturumun yapılacağı alana geçildi. 1. Oturumda 5 kişiden oluşan 8’li gruplar “Aile, Eşitlik ve Adalet / Aile Sosyal Kalkınma ve Refah” konularında fikir alış verişi yapılıp sorunlar belirleyerek çözüm önerileri sunuldu.

11:30 da sona eren birinci oturumun ardından, İl Müdürlüğümüz çok amaçlı salonunda yemek ikramına geçildi.

Öğlenden sonra başlayan ikinci oturumda “Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme / Aile, Çevre ve İklim / Aile, Teknoloji, Dijitalleşme / Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları üzerinde fikir alış verişi yapılarak sorunlar belirlendi ve çözüm önerileri sunuldu.

16:30 da sona eren ikinci oturumun ardından görüşülen konuların değerlendirmeleri yapıldı. Değerlendirmelerin ardından “Türkiye Yüzyılı Vurgusuna Destek Olabilecek” sloganı belirlemek için grup çalışması yapıldı. Her grup üç slogan ile katılım sağladı. Katılımcıların oy çokluğu ile belirlenen slogan “En Büyük Ülküm Ülkemdir, Ülkem Ailemdir” sloganı oldu.

Programın sonunda Bakanlığımızın hazırlamış olduğu katılım belgeleri İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından katılımcılara takdim edildi.

Çalıştay’a Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutan Vekili, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü, Bayburt İl Müftüsü, Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Bayburt Barosu, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe ve Belde Belediyeleri, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, Sivil Toplum Kuruşları, Bayburt Muhtarlar Derneği ve Basın Mensupları katıldı.