Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bugün ise yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
21 Şubat Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, öğretmenlere iyi bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundular.
Öğrencilere hediyeler ve çam fidanları veren Epcim, öğrencilerden fidanları toprakla buluşturmalarını istedi. Sınıfları gezen Epcim, ayrıca öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.
Bununla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanarak, öğrencilere teslim edildi.
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