Geçen yıl Play-Off’ta mücadele eden 1.lige çıkmayı son Play-Off maçlarında elenerek elinden kaçıran, Anzentrum Bayburt özel idare spor bu yıl 2.lig A gurunda İnegöl sporla karşılaşacak.

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig'de Beyaz Gurupta mücadele edecek olan takım, Bayburt Özel İdare Spor ilk maçını deplasmanda olacak.

Deplasmanda oynanacak maç saat 17.oo’de Bursa İnegölspor ilçe stadında oynanacak.

Haftaya Gençosmandaki Rakibi Erzincanspor olacak.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu play-off maçlarında kaybeden Bayburt Özel İdarespor Başkan Celil Çalışkanla yoluna devam edecek.

Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Bayburt Özel İdare Sporun’un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bitexen Düzcespor, Bursaspor , Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor.