Bursaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maç saat 14.00 de başladı. Maçın 16. dakikasında Bayburt Özel İdarespor kendi sahasından çıkarken kaptırdığı top Bursaspor atağına dönüştü. Sağ kanattan caza sahasına ortalanan topu altı pas içerisinde ağlara gönderen Berat Altındiş takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği golden sonra oyunda dengeyi sağlayan Bayburt Özel İdarespor özellikle sağ kanattan ataklar geliştirerek beraberlik golünü aradı. İlk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı Bursaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına beraberlik golünü bulmak için atak başlayan Bayburt Özel İdarespor zaman zaman defansında boşluklar vermeye başladı. Bursaspor ise ayağa pas yaparak rakip kalede gol bulmaya çalıştı.

68. dakikada ilk golün sahibi Berat Altındiş Bursaspor’u iki farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti 2-0.

Bayburt Özel İdarespor ilk goldeki gibi kaptırdığı top rakibi adına atağa dönüştü iki golü kaydeden Berat Altındiş takımının üçüncü golünü attı 3-0.

Maçın 84. Dakikasında Bayburt Özel İdarespor ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu İbrahim Halil Öner ağlara gönderdi 3-1.

90 dakika sonunda başka gol olmadı ve ev sahibi ekip Bursaspor 3-1 kazanarak puanını 33 yaparken, Bayburt Özel İdarespor 12 puanda kaldı.

Bayburt Özel İdarespor 2 Nisan Pazar günü kendi evinde Afyonsporla karşılaşacak.