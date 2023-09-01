Bayburtözelidarespor Kulübü Başkanı Muhammet Günkut’la yaptığımız söyleşi:

--Sayın Başkan Hemşerilerimizin sizi daha yakından tanıması için kısaca kendinizi tanıtırımsınız.?

Muhammet Günkut aslen Kahramanmaraşlıyım,Lise dönemimde Kahramanmaraş’ta futbol oynadım.Gazi Üniversitesi Beden Eğitim bölümünde okudum.Bir dönem Ankara’da ikamet ettim,ticaretle meşgul oldum.Ankaragücü’nde Asbaşkanlık, yöneticilik yaptım.Maraşa döndüm Belediye başkanı bizden destek istedi.199 yılında Kahramanmaraş’ta Futbol şube sorumluluğu yaptım.2003 yılında Kahramanmaraş sporda Kulüp Başkanlığı yaptım.Ankaraya üç yıllığına işlerim gereği döndüm ve daha sonra tekrar Kahramanmaraş sporda bir yıl daha Başkanlık yapmak nasip oldu. 2 Yıl öncede Tarsusidmanyurdun da yöneticilik yaptım.Uzun yıllar bu şekilde Futbol hayatımız oldu.

-Sayın Başkan Bir Kahramanmaraşlı olarak Bayburt spora Başkan olma fikri nasıl oluştu.?

Birkaç defa Bayburt’a rakip olarak maça gelmiştik,Bayburt’un futbola ilgisi olduğunu gördüm.Aslında hiç aklımdan geçmezdi.

Kendi rızamla Bayburt’a Başkanlık yapacağımı hiç düşünmezdim.Valimiz Cüneyt Epcimle görüşmelerimizde bir takım olumsuzluklar olduğunu,Kulübün idare yönünden boş kaldığı,Kimsenin başkanlığa talip olmadığını,Bayburtlu iş adamlarından burada Başkanlık yapanların pişman olduğunu ve geri çekildiklerini uzaklaşmaya başladıklarını belirtti ve Başkanlığa aday bulamıyoruz şeklinde yaptığımız sohbette takımın çok zor durumda olduğunu bahsetmesinden sonra Bayburtözelidare spora Başkan olmaya karar verdim.

Ben isterdim ki Bayburt bir Başkan olsun.Fakat böyle bir boşluk oluştu.Benim illa bir idamda yok illa Bayburt spora başkan olacağım diye.

Bu gün dahi herhangi Bayburtlu bir arkadaşımız ben Başkan olmak isterim derse,gönül rahatlığıyla görevi ona teslim ederim.

-Sayın Başkan Futbolla alakanız hangi düzeyde? Daha önce bir çok Kulüpte Başkanlık yaptınız,Başkanlık yaptığınız kulüplerde ne gibi başarılarınız oldu.? Bayburt sporda başarılı olacağınızı düşünüyor musunuz?

Başarı tabidir ki elinizdeki imkanlarla doğru orantılıdır.Ne istediğinizle doğru orantılıdır.Maddi manevi imkanları bir araya getirmekten geçer bu işler.Bazen başarı takımı iyi bir yerde tutabilmek ve geleceğini garanti altına almaktır.İyi gençler yetiştirmektir,illa şampiyon olmak başarılı olmak anlamına gelmez.Eğer imkanlar müsait olur ve Maddi kaynak sağlanabilirse,destekler olursa tabidir ki başarı mutlak gelir.İyi gençler yetiştirirsek ve Bayburtlu çocukların önünü açabilirsek bu bizim için başarıdır.

-Yönetimi oluşturdunuz mu.? Kulüpte yöneticilik yapmak için talep var mı? Yönetim kurmakta Valilik,Özelidare,Belediyemiz ve İş insanlarımızın desteği oluyor mu.? İyi bir yönetim oluşturabilecek misiniz?

İyi bir yönetim yapmak isteriz fakat bu kolay değil.Bir çok insan buna yanaşmadı.Özel idare ve Belediyemizden yardım istedim yöneticilik konusunda,onlarda kendi bünyelerindeki çalışanlarından yönetici oluşturdular fakat,onlar hem mesailerinden dolayı,hemde bu işle fazla alakalarının olmaması dolayısıyla bana yüzde yüz faydalı olacaklarını beklemesem de onların bu görevi kabul etmeleri bizim için bir artıdır.

-Bayburtözelidarespor Külübününe hangi şartlarda Başkan oldunuz.? Kulübün borçları konusunda neler yapacaksınız.Daha Önceki yönetimin Kulüpten alacağı olan para TFF tarafından bu borçlara ödeniyor.Bu konuda neler yapacaksınız.?

Kulübün borçları belli 15-20 Milyon civarında bir borç var.Bunun 9,5 Milyonu eski yöneticilerimizedir.Eski yöneticilerimiz zaten bu borçlara temlik koydular.Kulübün gelirlerinden bu borçlar ödeniyor.Bu gelirlerin borçlara gitmesi bizim için bir handikap.Bunun dışında sponsorluk anlaşmaları ve farklı yerlerden gelecek gelirlerle takımı devam ettirmeye çalışacağız.Fakat çok fazla açılmadan çok fazla borca ve riske girmeden,ayağımızı yorganımıza göre uzatarak,biraz daha mütevazi bir takım yapmak niyetindeyiz.Buda en az bir şampiyonluk kadar bence önemli diye düşünüyorum.

-Muhammet bey Takımın halihazırdaki durumu nedir? Eylül ayının 9’unda Cumartesi günü ilk maçı oynayacağız.Takım hazır mı?

Takım yüzde seksen doksan hazır,birkaç arkadaş daha transfer etmeyi düşünüyoruz.Bunun içinde Oynadığı kulübüyle anlaşamayan son anda takımından ayrılacak futbolcular oluyor,bunlar biraz daha extra oluyor,onlardan beklediğimiz birkaç oyuncu var.Onları da tamamladıktan sonra tamamen hazır olacağız.Şu anda da Takım hazır sayılır aslında.Bir problemimiz yok Lige hazır sayılırız.Ayın dokuzunda başlayabilecek durumdayız.

-Transfer yasağı kalktı mı istediğiniz transferleri yapabilecek misiniz.?

Transfer yasağımız henüz kalkmadı fakat herkesle görüştüm,bu gün itibariyle transfer yasağını sonuçlandırabilecek durumdayız.Hemen hemen futbolcuların tamamıyla Bir kaç arkadaşımız kaldı,bir çokları da anlayış göstermiyorlar,engel koyuyorlar paramızdan vazgeçmeyiz diyorlar.Yapacak bir şey yok onları zaten o şekilde kabullenmiş durumdayız.Transferi açıp önümüzdeki maça çıkacağız.

-Takımı oluştururken profesyonel futbolculardan çok Amatör futbolcular olduğu söyleniyor.Bu takıma başarı getirecek mi.?

Hayır bu doğru değil,Takım amatör sporculardan oluşmadı,Eğer bunu düşünseydik Bu yıl federasyon amatör futbolcularla oynama hakkı tanımıştı,Öyle yapacak olsaydık transferi hiç açmazdık ve Amatör futbolcularla lige devam ederdik.Biz hiçbir zaman öyle olsun istemedik,Oyuncularımız büyük takımlarda oynamış A kategoriye geçmiş profesyonel olmayan birkaç futbolcu dışında profesyonel futbolculardan oluşan bir takım.Öyle düşünsek dediğimiz gibi transferi açmazdık.

- Sayın Başkan Kahramanmaraş Başkanlığınız döneminde yargı süreci yaşadığınız medyada yer aldı.Bu konuya bir açıklık getiririmsiniz?

Elbette; Başkanlık yaptığım dönemde bize muhalif olan arkadaşlar bizi zedelemek için yaptığı bir kampanya ve mücadeleydi. Mahkeme sürecim oldu fakat hiçbir ceza almadım.Sadece bir mücadelenin sonucuydu doğru tarafı yok. Ceza alacak olsaydım herhangi bir derneğe üye veya Başkan olmazdım.

-Bayburt Taraftar gurupları tarafından sosyal medyada çeşitli eleştiriler ve tepkiler var bu konuda neler söylemek istersiniz.

Evet,Taraftar guruplarımızı anlamakta güçlük çekiyorum.Bizler Şampiyon olacak bir takım yapmıyoruz. Belki de arkadaşlarımız bu konudan rahatsız olabilirler.Arkadaşlarla bire bir görüşmüştüm fakat bilemiyorum neden tepki gösterdiklerini.Şimdi çok büyük paralar harcayarak çok büyük takım vadinde bulunmadım.Bunlardan dolayı tepkiler varsa bu doğru değil.Daha öncede söyledim.Daha iyi para harcayacak daha iyi imkanlara sahip yönetici veya Başkanlık yapacak arkadaşımız varsa her an bırakmaya hazırım.Tepkileri anlamıyorum daha önce benle beraber konuşup istişare ettik,daha sonra bu tavrın nedenini anlamadım.Takımın saha çıkıp ta bazı şeylerin düzeldiğini gördüklerinde bu konuların düzeleceğini düşünüyorum. Söyleyebileceğim bunlar eğer başka bir hesapları varsa onu da ben bilemem.

-Gümüşhane’yle yapılan hazırlık maçında takımı sahadan neden çektiniz.?Bu konuda çeşitli eleştiriler var.Bu sizin mi yoksa Mete Hocanın kararımıydı.

Ben Maçta değildim.Takımı sahadan ben çekmedim.Eğer ben orda bulunsaydım büyük ihtimalle takımı sahadan çekmezdim.Mete hocanın bana anlattıklarına da hak verdim.Bir hazırlık maçında iki şehrin arasında nahoş olaylar olmasını emniyet tedbirlerinin olmaması ve daha büyük sıkıntılar doğmaması için böyle bir şey yaptığını ifade etti. Buna da saygı duyduğumu belirtmek isterim.

-Son olarak Hemşerilerimize ve taraftar guruplarına neler söylemek istersiniz.

Bu takım tüm Bayburtluların,ben sadece burada bir emek verme niyetindeyim.Futbol alemi biraz böyledir pek teşekkür edilmez bende bunlara fazla takılmam.Bayburtlu hemşerilerimizden Takımı sahiplenip destek olmalarını bekliyorum.Bayburtözelidarespor Hem Bayburt’taki hem de Bayburt dışındaki tüm Bayburtluların takımı herkesin destek olması ve başarılı olmamız halinde tüm Bayburtluların mutlu olacağı,bundan dolayı da takımın ve futbolcuların sahiplenilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Maçlara başlamadan yapılan eleştirilerin hiçbir mantığı yok.Bunlar doğru şeyler değil.Ben Kahramanmaraş’tan kalkıp gelmişi ve Bayburt’un başarısı için uğraşıyorum.Her Bayburtlunda asgari bizim kadar uğraşması lazım gelir diye düşünüyorum.Gerek fikir bazında gerekse maddi manevi olarak yanımızda olmaları gerekir.Bekliyoruz,İnşallah öylede olacak.