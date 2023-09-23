22-27 Eylül tarihleri arasında halkımıza açık olacak olan Bayburt Kültür Etkinlikleri'nin açılışına Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Sayın Orhan Ateş, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Saadet Partisi İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan ve sanatseverler katıldı.

5 gün sürecek olan ve içerisinde daimi karma sergiler, kariyer günleri ve mini dinletilerin yer aldığı Bayburt Kültür Etkinlikleri kapsamında ayrıca Emekli Albay Atilla Güler ve Ali Vahit Atıcı okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Naci Ahıskalıoğlu'nun sunduğu açılış programı, kariyer yazarlık ödülleri ve sponsor ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.