Basın camiasının etkili kalemlerinden Bayburt’un Aydıntepe İlçesinden hemşerimiz Gazeteci-Yazar Murat Aydın’ın “Budala Âşıklar Senfonisi” adlı kitabı, ikinci adam yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Epigram içerikli seçkin şiirlerden oluşan kitap, birbirinden duygu yüklü ve ironik cümlelerle önümüze çıkıyor ve bizi bambaşka yerlere götürüyor. Yeraltı Edebiyatı dünyasında kendisine özel bir yer edinecek gibi görünen kitabın içeriği hakkında konuşan Aydın, “Zihnimde biriktirdiğim kelimelerin sadece bir harf yığını olarak kalmasını istemedim ve onları dizelerde birleştirdim. Ben zihinlerin bodrum katlarına talip bir insanım. Çünkü insanlar bütün sırlarını o katlarda saklar. Bu kitap biraz da bunun dışa yansıması gibi düşünülebilir. Belki benim katlarımda sakladığım şeyler, bir okurun ki ile aynıdır. Belki de bu kitap okurun ta kendisidir” dedi.



ROMAN VE ANLATI İÇERİKLİ KİTAPLAR DA GELİYOR

2024 yılı içerisinde de bir öğretmenin dramatik hikâyesini konu alan bir romanının piyasaya çıkacağını müjdeleyen Aydın, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığım dosyaları kitaplaştırma kararı aldım. 2024 yılı içinde de bir romanım çıkacak. Ardından anlatı türünde farklı bir çalışmam daha olacak. Yaşadıkça yazmaya ve bunları insanlara ulaştırmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Murat Aydın’ın Budala Âşıklar Senfonisi adlı kitabı, tüm seçkin kitapçılar ve dijital kitap satış platformlarından temin edebilir.



MURAT AYDIN KİMDİR ?

Aslen Bayburtlu olup, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünden mezun oldu. Halen bu üniversitede Sosyoloji eğitimine devam etmektedir.

2002 yılında kendi imkânlarıyla mürekkep okyanusu ve Çarmıh adlı dergileri çıkarttı. Bu dergilerde yayımlanan şiir ve denemeleri birçok edebiyat dergisine konu olurken, kültür ve sanata katkılarından ötürü de çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından ödüllere layık görüldü.

Radyolarda kültür ve sanat içerikli programlarının yanı sıra, Trabzon basınında; Haber Editörlüğü, Kültür-Sanat Editörlüğü, Haber Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini icra etti.

Fotoğrafçılık sanatı ile de ilgilenen Aydın; AFAD tarafından düzenlenen “Afetler ve Gönüllülük” adlı fotoğraf yarışmasında, 2019 yılında Trabzon’un Araklı İlçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde meydana gelen taşkın afetinde çekmiş olduğu fotoğrafla, Türkiye birincisi seçildi. Halen birçok gazete ve dergiye köşe yazısı yazan Aydın, Edebiyat ve fotoğraf alanlarındaki çalışmalarını bugünde sürdürmektedir.