Bursa’da Düzenlenen etkinliklerde,Sunumda yapan Bayburtlu Hemşerimiz Keremay Ata, Şiirleri ve yorumuyla sahneye taşıdığı “Seyit Onbaşı” canlandırmasıyla seyircilere duygulu anlar yaşattı,

Bayburtlu Hemşerimiz Keremay Ata,Sahnede icra ettiği sunuculuğunun yanı sıra Tiyatro gösterisinde Canlandırmayı da kendisi yapıyor.

Keremay Ata Sinema sanatçılığının yanı sıra Ses sanatçılığı ve Şiir okumasıylada tanınıyor.

Keremay Ata,Yazarlık deneyimini “Derin darbe trol” isimli romanıyla yaptı.

Bayburt’un Kitre köyünden olan hemşerimiz Keremay Ata , yakın zamanda kendi yazdığı Seyit onbaşı tek kişilik tiyatro oyunuyla Türkiye turnesine çıkmayı planlıyor.

Keremay Ata ,Yzmış olduğum tek kişilik tiyatro gösterisi “Seyit onbaşı”karakterini canlandırdığım tiyatro oyunu önce beni daha sonra seyircilerde duygusal anlar yaşanması hasebiyle,bu oyunu Türkiye turnesine çıkıp oynamaya karar verdim.İnşallah yakın zamanda bu oyunu bir çok sahnede icra edeceğim dedi.

Keremay Ata Kimdir?

Aslen Bayburt’un Kitre köyünden bir ailenin çocuğu olana Ata;1974 yılında Trabzon da dünyaya geldi babasının memuriyeti sebebiyle 1989 yılında Bursa ya yerleşti.

1992 yılından beri sanat dünyasında çalışmalarıyla tanınan Keremay Ata,25 yıldır Bursa da yaşıyor.