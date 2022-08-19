Bayburtlu hayırsever işadamı Hacı Refik Okumuş ,oğulları Fikret Okumuş ve Nusret Okumuş (Çakırözü-Cebre) köyünden,Silivride Hacı Refik Okumuş adına yaptırmış olduğu “Hacı Refik Okumuş” Camii bu gün Cuma Namazıyla açıldı.

Camii Silivri Semizkumlar Mahallesi Terakki caddesi Tanzim sokakta bulunuyor.Caminin açılışına Silivri KaymakamıTolga Toğan,Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,Bayburt Vakfı Başkan Vekili Yetgin Çavdar,Bürokratlar,Mahalle sakinleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Cuma Namazının kılınmasının ardından gerçekleşen törende Silivri Kaymakamı hemşerilerimize ve mahalle sakinlerine selamlama konuşması yaptı.

Kaymakam Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hayırsever işadamı Hacı Refik Okumuş ve Nusret Okumuş'a plaket takdim ettiler.