Bayburt’ta gece sabaha doğru başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüye bürüdü. Baharın gelmesiyle kaldırılan kışlık kıyafetler ise yeniden dolaplardan indi.

Birkaç gündür sağanak yağışın etkili olduğu ilimizde Bayburt karlı bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanmadı.

Kar yağışının kuraklık için iyi olduğu ancak iklim krizinin gelecekte daha büyük sorunlara yol açması bekleniyor.