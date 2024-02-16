TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bayburt’a da Gezici Kütüphane geliyor.

Gezici kütüphane hizmetinin 81 ile yayılması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2022 yılı itibarıyla 64 ilde gezici kütüphane sunulmaktadır.

Gezici Kütüphane nedir?

Gezici kütüphane, yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara, gereksinim duydukları materyali, içi modern kütüphane amaçlarına göre tasarlanmış taşıtlar aracılığıyla hizmet götüren halk kütüphanesi hizmet birimleridir. Vatandaşlarımızın bilgiye erişiminde fırsat eşitliği sağlamaya çalışan gezici kütüphane projesi, halk kütüphanesi sisteminin yaşamsal ve tamamlayıcı bir unsurudur.

Gezici kütüphane hizmetleri kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Bilgisayar ve internet bağlantısı olması kullanıcılara bilgi çağına ulaşma yolunda bilgi teknolojilerini kullanma olanağı da sağlamaktadır. Böylece internete erişimin bedava olması ve vatandaşlara verilecek bilgisayar eğitimi ile günümüz bilgi toplumunda “dijital uçurum” olarak adlandırılan uluslar arasında bilgiye erişim ve bilginin yeniden üretimi alanlarındaki farkın kapatılması için olanak yaratılmaktadır.

Gezici Kütüphanede Neler Var?

Gezici kütüphanede ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi hizmetler verilmektedir. Gezici kütüphane araçlarımızda ortalama 2 bin adedin üzerinde ve her kesime uygun güncel kitap koleksiyonu bulunmakta olup, söz konusu eserler belirli aralıklarla değişmektedir.

Görevli bir kütüphaneci personelin de bulunduğu gezici kütüphane araçları modeline göre değişiklik göstermekle beraber dizüstü ve masaüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, LCD TV, DVD oynatıcı, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç, vb. imkanlar ile donatılmıştır. Vatandaşlarımız gezici kütüphaneler aracılığıyla sadece basılı bilgi kaynaklarına değil, elektronik ortamda sunulan bilgilere de erişebilmekte, aynı zamanda e-devlet uygulamalarını kullanabilmektedirler.

Gezici Kütüphane Nerelerde Hizmet Sunuyor?

Gezici kütüphane hizmetinin 81 ile yayılması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2022 yılı itibarıyla 64 ilde gezici kütüphane sunulmaktadır. Gezici kütüphanelerin yıl içinde nerelerde hizmet sunacağı ilgili İl Halk Kütüphanesi tarafından belirlenmekte olup, program detayları ve gezici kütüphane hizmetinden yararlanma talebi için iletişime geçebilirsiniz.



Dünyada ve Türkiye’de Gezici Kütüphaneler: Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen hemen dünyanın her tarafında verilmeye başlanan gezici kütüphane hizmeti, günümüze değin çeşitli taşıtlarla verilmiştir. Örneğin dünya genelinde kara taşıtları ile yapılan gezici kütüphane hizmetleri, İsveç’te gemiyle, Fransa’da trenlerle, Norveç’te hem deniz hem karayolu taşıtlarıyla, Sovyetler’de ise posta yoluyla verilmiştir. Ülkemizde de köylere merkeple kitap taşıdığı için halk arasında “Eşekli Kütüphaneci” olarak ünlenen kütüphane memuru Mustafa Güzelgöz, 1960’lı yıllarda Ürgüp’te, kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan 35 köye, yük hayvanları aracılığıyla kitap götürmüş ve 1963’te Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği’nin İnsanlığa Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür. Ülkemizde 1963 yılında ilk defa gezici kütüphane hizmetleri için taşıt almak üzere bütçe tahsis edilmiş ve sonraki yıllarda minibüs ve otobüs gibi çeşitli araçlarla gezici kütüphane hizmetleri götürülmeye başlanmıştır.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş Sosyal Medya hesabından:

“Bayburt'umuza yeni bir hizmet daha...

Yerleşik kütüphane hizmetlerinden farklı nedenlerle yararlanamayan vatandaşlarımızın bilgiye erişimde sorun yaşamaması için kütüphane hizmetini halkımızın ayağına götürüyoruz.

Bayburt'umuza ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olsun diyerek duyurdu.”