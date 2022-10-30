Tekirdağ ,Çorlu General Basri Saran stadında saat 13.00’da başlayan maçta üstün oynayan taraf Bayburt 1918 takımı maçın galibi oldu.

İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK Deplasmanda karşılaştığı Çorlu sporu kendi evinde 2-1 mağlup etti ve 3 puan taraf oldu.

İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu Şubesini ziyaret ett.

Çorlu Şubesi yönetimi İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK takımına ve taraftarlarına Sabah kahvaltısı ikram ettiler.

Maç öncesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu Şubesi önünde hatıra fotoğrafı çekildiler.