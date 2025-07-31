Edinilen bilgiye göre, Bayburt'ta yapılan izinsiz kazılar sonucu çıkarılan tarihi eserlerin yasadışı ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları neticesinde şüphelilerin adresleri belirlendi. Bayburt ve Gümüşhane illerinde ikamet eden U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A. isimli şahıslara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 156 adet heykel, heykelcik ve çeşitli objelerin yanı sıra tarihi eser aramakta kullanılan detektörlere de el konuldu.

Bayburt Müze Müdürlüğü tarafından eserler üzerinde yapılan incelemelerde, ele geçirilen objelerin Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanan beş şüpheliden dördü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması amacıyla izinsiz kazı ve tarihi eser ticareti suçlarıyla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu