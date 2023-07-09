Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayburt ve Gümüşhane’de toplam yatırım tutarı 2,2 milyar TL olan 18 tesis Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Aralarında Kırklartepe Barajı’nın da bulunduğu 18 adet tesisin toplam yatırım tutarı 2 milyar 204 milyon TL’dir.

MÜSDER,Kurban Organizasyonu için Afrika'ya gidiyor. MÜSDER,Kurban Organizasyonu için Afrika'ya gidiyor.

"Bayburt ve Gümüşhane’de toplam yatırım tutarı 2,2 milyar TL olan 18 tesis Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alındı. Suyun gücü milletimizle buluştu."

Haber: Murat Aydın