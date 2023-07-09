Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayburt ve Gümüşhane’de toplam yatırım tutarı 2,2 milyar TL olan 18 tesis Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Aralarında Kırklartepe Barajı’nın da bulunduğu 18 adet tesisin toplam yatırım tutarı 2 milyar 204 milyon TL’dir.
"Bayburt ve Gümüşhane’de toplam yatırım tutarı 2,2 milyar TL olan 18 tesis Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alındı. Suyun gücü milletimizle buluştu."
Haber: Murat Aydın