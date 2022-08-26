Vali Cüneyt Epcim, 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Valilik toplantı salonunda, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre dereceye giren, Fen Lisesi öğrencileri Muhammet Ali Çalışkan, Yağmur Sultan Karabulutoğlu, Muhammet Efe Yılmaztürk ve aileleriyle bir araya gelen Vali Epcim, öğrencilerle kazandıkları üniversite, bölüm ve okulları hakkında bir süre sohbet etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri ve bu başarıda pay sahibi olan ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik eden Epcim, burada yaptığı konuşmada;

“Milli ve manevi değerlere bağlı insanların çocuklarının başarılı olmasından da biz de çok mutlu oluyoruz sizlerle gurur duyuyoruz.

Çocuklarımızın başarısında pay sahibi olan ailelerine de teşekkür ediyor, bundan sonraki öğretim hayatınızda başarılar diliyorum “ dedi.

Ziyarette Çalışkan, Katabulutoğlu ve Yılmaztürk hakkında Vali Epcim’e bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de kabulleri dolayısıyla Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirdi.

Program, Vali Cünyet Epcim tarafından öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.