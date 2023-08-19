Aydıntepe yol ayrımında kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Vali Eldivan, konvoylar eşliğinde geldiği Bayburt Valiliği önünde tören mangasını selamladı, daha sonra kendisini bekleyenlerle tanıştı.

Karşılamanın ardından Tören Mangası’nı selamlayan Vali Eldivan, daha sonra kendisini bekleyenlerle tanıştı.

Buranın ardından makamına geçerek göreve başlama yazısını imzalayan Vali Eldivan, yaptığı açıklamada Bayburt Valiliği görevine bugün itibariyle başladığını dile getiren Vali Eldivan,

“Çok değerli arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.



18 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Bayburt Valiliği görevime başlamış bulunmaktayım. Bayburt milli ve manevi değerlere sahip insanların yaşadığı Türk Kültürü’nün, medeniyetimizin en güzel nüvelerini göreceğimiz bir şehir olarak ön plana çıkmakta. Ayrıca doğal güzellikleri, insani ve kültürel özellikleri yönüyle de çok önemli ve özel bir kent. Bu kentte Vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım.



Bu manada bütün Bayburtlu hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bayburt’umuza Hükümetimizin çok önemli destekleri var. Bayburt’u başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok fazla önemsiyor.

Görev süresi boyunca, başta kamu yatırımları olmak üzere insanımızın yaşam standardını yükseltmek üzere değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte gerekli gayreti göstereceğiz. Bizler bu millete hizmetkâr olmaya geldik.

Bayburtlulara hizmet etmeye geldik. En önemlisi de kamu yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli bir şekilde sağlanması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bu noktada takdir ve tensipleri ile bizlere bu imkânı tanıdığı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bayburt Valiliği’ne atanmış olmamdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.



Saygılarımı ediyorum.

Güven ve destek dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ayrıca müteşekkiriz.

Bayburt’un bizlere ve Bayburt halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Allah bizleri Bayburt halkına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimize ve devletimize layık eylesin. Bu manada ilgi ve desteği için tüm Bayburtlulara teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle hepinizi tekrar selamlıyorum.” İfadelerini kullandı.