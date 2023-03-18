18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Cüneyt Epcim, Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarını korumak için şaha kalkan bir milletin bağımsızlık aşkı uğruna ibret verici kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Vali Epcim, mesajında şunları belirtti:

“Ecdadımız tarafından tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, vatan topraklarını korumak için şaha kalkan bir milletin bağımsızlık aşkı uğruna ibret verici bir kahramanlık destanıdır. Konu vatan ve bağımsızlık olduğunda, gerisinin teferruat olduğunun en büyük ispatıdır. Bu zafer, aynı vatanda yaşayanların tek bir vücut, tek bir beden olduğunun resmidir. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir.

Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü vesilesiyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale şehitlerini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”