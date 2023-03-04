Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Bayburt Roket Takımı “TEKNOFEST 2023” Roket Yarışmasının 2. Aşaması olan KTR aşaması başvurusunu tamamlayarak final daveti bekliyor.

Roket final yarışması 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecektir. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin diğer bir takımı olan Robohatip Takımı ise geliştirdiği DİKY İHA ile görev videosu çekimlerini yaparak başvuruyu tamamlamış ve 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Liseler Arası İHA Yarışmasına davet bekliyor.

İki takımında danışmanlığını yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Çobanoğlu, 15 kişilik bir öğrenci ekibiyle 6 aylık bir çalışmanın sonucunda bu aşamaya geldiklerini belirtti.

Çalışmaları istekli öğrencilerle hafta sonları yaptıklarını söyleyen Mustafa Çobanoğlu, bu tarz çalışma ve etkinliklerin öğrencilerde yeni ufuklar açtığını ve ülkemiz için çok önemli olduğunu söyledi.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, katkılarından dolayı Bayburt Vakfına teşekkür ettiler.