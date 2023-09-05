Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören millî öğrencilerinin kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılar sayesinde spor camiasında "Şampiyonların Üniversitesi" ünvanıyla anılmaya başlayan Bayburt Üniversitesi, ÖSYM'nin "Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar" olarak tercih başvurusuna çağırdığı millî sporcuların katılımıyla yeni şampiyonların adresi olacak.



ÖSYM tarafından ilan edilen "2023 YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar İçin Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşulları" rehberinde öne çıkan üniversitelerden biri olan Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi ya da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunan 86 üniversite arasında kontenjan sayısı fazlalığı bakımından 10. sırada yer alıyor. Bayburt Üniversitesi, 04-08 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan tercih sürecinde 38 yeni millî sporcu daha kazanacak. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci öğretimi için 8, ikinci öğretimi için 6; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 6; Rekreasyon Bölümü için 9 ve Spor Yöneticiliği Bölümü için 9 millî sporcu kontenjanıyla tercih rehberine giren Bayburt Üniversitesinin, şampiyon adaylarından yüksek rağbet görmesi bekleniyor. Özel yetenek sınavlarında kıyasıya mücadele eden yaklaşık 1500 öğrenci arasından başarılı olarak kayda hak kazananlarla birlikte yeni millî sporcuların oluşturacağı dinamik öğrenci kadrosu, madalya hedeflerinde çıtayı rekora yükseltecek.





Spor eğitiminde gelinen nokta ve millî sporcu kontenjanlarının önemi hakkında bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Spor eğitiminin bugününü ve geleceğini bir bütün halinde kavrayan eğitim anlayışımız, sürdürülebilir başarı için gereken kilit noktalara odaklanıyor. Sporun güçlü sacayakları olan teori, pratik ve yenilikçi rekabet alanlarında farklı yönetim stratejilerini planlayarak amaç merkezli bir entegrasyon kapasitesini kurtuluyoruz. Üniversitemizin altyapısal ve üst yapısal dönüşüm kapasitelerini, akademi eğitimi ile öğrenci odaklı gelişim seyrine hizalayarak bir başarı indeksi oluşturuyoruz. Bu indekse göre akademisyen ekibimiz aynı zamanda pratik öğretici misyonunu üstleniyor ve öğrencilerin kişisel gelişim sürecini, kurumsal gelişim kapasitesiyle örtüşen bir kariyer motivasyonu olarak eğitsel hale getiriyor. Zor ve meşakkatli bir yöntemle uyguladığımız eğitim süreçlerinde kendilerini şampiyonlar olarak ifade edebilen öğrencilerimiz, millî başarılara da imza atıyorlar. Öylesine bir ekol tasarımını oturttuk ki, hedefleri olan öğrencilerden üstün başarılar, üstün başarılı millî öğrencilerden ise sürdürülebilir üstün başarılar hasat ettik. Yeni millî öğrencilerimizle birlikte bu hasadı çok daha çeşitli ve üst klasman alanlara yayacağız. Ailemize yeni katılacak olan millî öğrencilerimizi heyecanla bekliyor ve yeni üstün başarıların hedeflerini birlikte belirleyeceğimiz günleri planlıyoruz." dedi.



Tercih dönemindeki millî sporcular, aşağıdaki link üzerinden kontenjanlar ve başvuru koşullarına erişebilir:



https://www.osym.gov.tr/TR, 25787/2023-yks-milli-sporcu- yerlestirme-islemleri-icin- tercihlerin-alinmasi-04092023. html