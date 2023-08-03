Merkezî yerleştirme tercih süreci devam ederken Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinde 6 bölüm için çevrim içi başvuru ve ön kayıt işlemleri başladı.



Sanat ve Tasarım Fakültesinde Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Resim bölümü dışında bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Müzik bölümü için hazırlıklar tamamlanırken, çevrim içi başvuru ve ön kayıt kılavuzu web sitesinden ilan edildi. Diğer yandan parkur hazırlıkları tamamlanan Spor Bilimleri Fakültesi ise Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yönetimi bölümleri için ilana çıkarak başvuru sürecini başlattı. Tüm bölümlerde çevrim içi başvuru ve ön kayıt için tasarlanan özel otomasyon üzerinden sürdürülmesi planlanan işlemlerde şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetildi. Üç kategoriye ayrılan başvuru otomasyonu, Spor Bilimleri Fakültesi bölümleri, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümü olmak üzere kolay kullanılabilir bir arayüz ekranı ile kullanıma açıldı. Tüm öğrenci adaylarının oys.bayburt.edu.tr web adresinden erişebileceği otomasyon üzerinden yapılacak başvuru ve ön kayıt dışında adayların ayrıca belge göndermesine ya da fiziksel başvurusuna gerek olmayacak. Hızlı ve kolay çevrim içi başvuru için en önemli husus ise sınav yönergesinde belirtilen şartları taşımak ve istenen evrakları sisteme eksiksiz yüklemek olacak.



Spor Bilimleri Fakültesindeki 4 bölüm için çevrim içi başvuru ve ön kayıt tarihleri olarak 01-11 Ağustos belirlenirken, özel yetenek sınavları ise 21-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavlar öncesinde parkura hazırlanmak isteyen öğrenciler içinse kurs ve hazırlık programı düzenlenecek.





Sanat ve Tasarım Fakültesinde ise Müzik ve Resim Bölümleri için başvuru tarihleri 24 Temmuz-18 Ağustos olarak belirlendi. Resim Bölümü Özel yetenek sınavı için 28 Ağustos, Müzik bölümü özel yetenek sınavı için 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerini içeren sınav takvimi hazırlandı.



Özel yetenek sınavları başvurularına ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bazı bölümlerde öğrenci olmak, özel bir seçim süreci gerektirdiği için özgün bir değere sahip. İki fakültemizde toplamda 6 bölüm için planlanan takvim, binlerce öğrencinin sınav heyecanını paylaşan bir ekip tarafından hazırlandı ve her öğrencinin konforlu sınav tecrübesi için sahadaki süreci tüm yönleriyle yöneten dinamik bir organizasyon kuruldu. İnsan kaynaklarını dijital otomasyonlar ile destekleyen bu süreçte, başvurudan sınav sonrasına kadar tüm aşamaların şeffaflığı, güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Nitekim Spor Bilimleri Fakültemiz için parkur tanıtımı videomuz yayıma girdi ve sınav sürecini YouTube kanalımızdan her yıl olduğu gibi canlı yayınlayacağız. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Müzik bölümü de işin içinde düşünüldüğünde bol notalı, atletik ve sanatsal yoğunluklu özel bir haftaya yaklaştığımızı söyleyebilirim. Tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyor, heyecanlarını paylaşıyorum." dedi.