Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul danışmanlığında kurulan Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu sporcuları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin düzenlediği Üniversiteler Arası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusunu derecelerle tamamladı. Gülsüm Akpınar Bireysel Kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, Kadınlar genel kategorisinde takım halinde üçüncülük derecesi elde edildi. Erkekler kategorisinde ise kemankeşler takım halinde dördüncülüğü alarak tarihi başarıya ortak oldu.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda yapılan Üniversiteler Arası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusuna damga vuran sporculardan Gülsüm Akpınar, şampiyonluğa uzanarak gurur vesilesi oldu. Gülsüm Akpınar ile birlikte yarışan Kadın Takımı sporcuları Çağla Özdemir, Fidan Emir, Ümmühan Yavuz ve Nazan Kaya, takım halinde elde ettikleri üçüncülük derecesiyle başarıyı perçinlediler. Bayburt Üniversitesinin tüm kategorilerde bir Geleneksel Okçuluk ekolü olduğunun kanıtı ise Erkekler kategorisinde yarışan kemankeşler İsa Koç, Samet Kızılkaya, Ali Baltacı, Miran Mert Bilgin ve Ömer Okay'ın takım halinde dördüncü sırayı alması oldu.



Topluluk danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, öğrenci etkileşimlerinin bir kültürel ya da sportif sonuç ile taçlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Geleneksel Okçuluk, tarih bilinçlerini spor ilişkileri temelinde yaşatmak isteyen öğrenciler arasındaki en güçlü kültürel duyulardan biri olma yolunda ilerliyor. Bu duyu etrafında bir araya gelen öğrencilerimiz elde ettikleri kazanımlarla hem kendilerini gerçekleştirme fırsatı buldular hem de tarihin bir miras olarak yaşatılmasında görev üstlendiler. Takım olarak tüm öğrencilerimi tebrik ediyor ve onlarla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.





Şampiyon öğrenci olarak takım adına açıklama yapan sporcu Gülsüm Akpınar, "Türk kadının temsil edildiği sportif alanlar içinde geleneksel okçuluğun özel bir yeri var. Çünkü kültürel genlerimiz bizlere her zaman erkeklerle, yaşlılarla ve çocuklarla müşterek bir yaşam azmi ve görevler yüklemiştir. Bugün kendimizi, geleneklerimizde bütünleşirken bir kez daha keşfettik. Bizler bir mirasın temsilcileri olarak geleneksel sporlarımızı kendimizi tanımanın rehberi olarak konumlandırıyoruz. Bu rehberi anlamak için bizlere ilham ve cesaret olan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen hocamıza, Dekanımız Prof. Dr. Çetin Yaman hocamıza ve Danışmanımız Doç. Dr. Murat Kul hocamıza teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.



Ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu paylaşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, "Spor, ilk başta bazı mesajları almak ve anlamak içindir. Onunla sıkı ilişki kurunca mesajı ve anlamı siz vermeye başlarsınız. Bugün öğrencilerimiz aldıkları derslerden yola çıkarak kendi mesajlarını verdiler. Bugün onların günü ve biz bugün, onları hayranlıkla dinliyoruz. Onlar attıkları oklarla tek hedefte bir olmanın anlamlı mesajını verdiler. Her biriyle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.