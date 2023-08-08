Antrenörlük Eğitimi, Endüstri Mühendisliği, Felsefe ve Din Bilimleri, Sosyoloji ve Tarih tezli yüksek lisans programlarına ilk kez öğrenci kabul edecek olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün başvuru kılavuzu kılavuzunda; toplam 19 anabilim dalına bağlı 30 program yer alıyor. Bu kapsamda ilgili anabilim dalları olan; Antrenörlük Eğitimi (Doktora, Tezli YL ve Tezsiz YL), Beden Eğitimi ve Spor (Doktora ve Tezli YL), Endüstri Mühendisliği (Tezli YL), Fizik (Tezli YL), İktisat (Tezli YL), İnşaat Mühendisliği (Doktora ve Tezli YL), İşletme (Doktora ve Tezli YL), Kimya (Tezli YL), Makine Mühendisliği (Tezli YL), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi-Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli YL) ile Matematik Eğitimi (Tezli YL), Organik Tarım İşletmeciliği (Doktora ve Tezli YL), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli YL), Sosyoloji (Tezli YL), Tarih (Tezli YL), Temel İslam Bilimleri (Doktora ve Tezli YL)- İslam Hukuku (Tezli YL), Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi- Türkçe Eğitimi (Doktora ve Tezli YL) ile Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi (Tezli YL), Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL) ve Mühendislik Yönetimi (Tezsiz YL) anabilim dalları için belirlenen kontenjanlar gereğince alım yapılacak. Takvimin yayımlandığı duyuru sayfasında yer alan belgelerle yalnızca çevrim içi (online) yapılması gereken başvurulan için kayıt ve diğer süreçlere ilişkin takvim bilgileri de yer alıyor.



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, başvuru sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Akademide derinlikli bilgi ve ihtisasın gerçekleştiği lisansüstü eğitim süreci için çağdaş yaşamın ihtiyaçlarına ve geleneksel birikimlerimizin korunmasına yönelik tasarlanan yeni anabilim dallarımız ve programlarımızla büyümeyi sürdürdük. Yeni açılan programlarımızda da nitelikli nesiller için nitelikli akademi şiarını benimsediğimizi ve lisansüstü eğitimi mevcut küresel sorunlar ile sürdürülebilirlik alanlarına entegre ettiğimizi bildirmek isterim. Çünkü Enstitümüz, öğrencilerinin çözüm yaklaşımlarını bilime dönüştüren bir akademi ve bilim anlayışını esas alan 30 programla hedeflerine emin adımlarla yürüdü. Bu anlayışa ortak olmak için çağrımıza yanıt verecek olan tüm öğrenci adaylarımız, kılavuzda ve duyurularda belirtilen bilgileri dikkatle okuyarak ve başvuru rehberini kontrol ederek süreci kolaylıkla tamamlayabilecekler. Yalnızca çevrim içi yapılacak olan başvuru aşamalarındaki bilgi talepleri için de saha ekibimiz aktif etkileşim halinde olacaklar." dedi.

