Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Didem Güleryüz'ün Avrupa Birliğinin Erasmus+ KA171 kategorisinde başlattığı ve Bayburt Üniversitesinin; Kosova, Gürcistan ve Bosna Hersek'teki üniversiteler ile yapay zekâ odaklı uluslararası akademik iş birlikleri geliştirmesini sağlayan projesinin etki alanını genişletecek olan ikinci projesi, 40.625 Euro bütçeyle bu kez Azerbaycan, Gürcistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kosova'daki yeni üniversiteleri kapsayan bir ilişki ağı kuracak.



Geçtiğimiz yıl Erasmus+ KA171 kapsamında 33.225 Euro destek hakkı kazanarak Bayburt Üniversitesindeki akademisyenlerin tarımda, spor bilimlerinde ve yönetimde yapay zekâ uygulamaları alanlarında uluslararası akademik iş birliği ziyaretleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan projesinin bağlamını ve etki alanını genişleten Doç. Dr. Didem Güleryüz, 2023 çağrısına bu kez "İleri Veri Analitiği, Büyük Veri, Ekonomide ve Biyoistatistikte Yapay Zeka Uygulamaları" temasında başvuru yaparak 5 ülkeyi kapsayan 40.625 Euro destek bütçesine hak kazandı. Projenin önemi ve içeriği üzerine bir açıklamada bulunan Doç. Dr. Güleryüz, "Sürdürülebilir Kalkınmayı yapay zekâ destekli yeni toplumsal konseptler temelinde düşünmeli ve toplumsal yaşamın bugünü ile yarını için planladığımız ne varsa yapay zekâyı mutlaka tüm süreçlere entegre etmeliyiz. Artık yapay zekâ destekli tümleşik bir toplum modeline doğru ilerliyoruz. Bu ilerleyişte, mevcut fiziki ve manevi sorunların çözüm alanlarında yapay zekâyı konumlandırmalıyız. Bunun için uluslararası alanda çeşitli yetkinlikler üzerinde uzlaşmalar ve tecrübe iş birlikleri hedefliyoruz. Nitekim Sürdürülebilir Kalkınmanın odağındaki öncelikli çözüm alanlarını tema olarak belirliyor ve en önemli ilkeler olan "eşitsizliklerin azaltılması ve amaçlar için ortaklıklar" ilkelerine katkı yapacak bir güzergah belirliyoruz. Projemizin desteklendiği 171 kodu, Programla İlişkisi Olmayan Üçüncü Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projelerini kapsaması bakımından önemli. Çünkü yakın çevremizdeki ülkelerle geliştireceğimiz bölgesel iş birliklerini küresel sorun çözümleri olarak sonuca dönüştürme potansiyelimiz var. İletişim, organik tarım ve yazılım odaklı ilk temayı, küresel önceliği olan yeni temalar bağlamında genişleterek Üniversitemizin yapay zekâ merkezli endüstriyel ve toplumsal devrimin üretici güçleri arasında yer almasını hedefliyoruz. Çünkü halihazırda dönüşümün tam ortasındayız. Bu kez toplumsal dönüşümün anahtar kavramlarını yakalayarak küresel toplumun geleceğine öncülük edebiliriz. " dedi. Açıklamasını proje paydaşı üniversiteler ile Türkiye Ulusal Ajansına teşekkür ederek sürdüren Doç. Dr. Güleryüz, "Proje odaklı üretimde bizleri her daim teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'e, Dekanımız Prof. Dr. Vecihi Aksakal'a, bir önceki projede Üniversitemizi temsil eden öğretim üyelerimize ve Teknoloji Transfer Ofisimize destekleri için şükranlarımı sunarım" diyerek sözlerini sonlandırdı.



Proje başarısı vesilesiyle Doç. Dr. Güleryüz'e tebriklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Yapay zekâ, insanlığın geleneksel birikimleri ile gelecek hayalleri arasındaki çağdaş denklemin en önemli parçası olarak gündelik hayatımıza daha fazla yerleşiyor. Gelecekte yapay zekânın içinde olmadığı bir toplumsallık neredeyse kalmayacak. Öyleyse bu durumu değerler ortaklığı ve sürdürülebilir insanlık idealiyle kontrol edecek olan kolektifin bir parçası olmamız gerekiyor. Çünkü biz, kontrolsüz bir yapay zekâlaşma yerine insanın merkezde olduğu değer temelli bir yapay zekâ anlayışını savunuyoruz. Bu anlamda hedeflediğimiz uluslararası iş birliklerine projeleriyle katkı sunan Doç. Dr. Didem Güleryüz hocamıza tebriklerimi bildiriyor, bir sonraki proje alanında daha fazla paydaşla ilişki ağı kurmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.