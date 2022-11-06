TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo'da canlı olarak yayınlanan Dünya Bocce Şampiyonasında Millî Takımımız ile Şili Milli takımı arasında oynanan final maçı yayınına yorumcu olarak katılan şampiyon öğrenci Necla Şahin, takım arkadaşı Eda Sayak'ın Dünya Şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesini Türkiye'ye aktardı.



Mersin'de devam eden Dünya Bocce Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkan Eda Sayak’ın müsabakasını, Spor Bilimleri Yüksek Lisans öğrencisi Necla Şahin anlattı. 5. İslami Dayanışma Oyunlarında altın, Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonasında bronz madalya kazanan Şahin, sporun dünyaya açılan sesi olan TRT Spor Yıldız radyosuna şampiyona yorumcusu olarak davet edildi. 1-5 Kasım tarihleri arasında Mersin'in Toroslar ilçesi ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası ile Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce Raffa Şampiyonası finallerini naklen yayınlayan TRT Spor Yıldız'ın mikrofonundan aktarılan final maçı boyunca Sayak’ın başarı hikayesini anlatan ve teknik analizler yapan Şahin, takım arkadaşının Dünya Şampiyonu olmasının disiplinli çalışmanın mahsulü olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına seçilen ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığını da sürdüren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bocce sporunda kısa zamanda çok işler başardık. Eda Sayak’ın Dünya Şampiyonluğu bizi ziyadesiyle onurlandırdı. Ev sahibi olduğumuz turnuvada şampiyon olmak, spor hafızamızda iz bırakan nadide bir anı oldu. Üstelik bu iz, başarıya yürümek isteyen nice genç sporcumuz için de bir kılavuz olarak canlı tutulacaktır" dedi. Şampiyon öğrencimiz Necla Şahin'in TRT Spor Yıldız yayınında yorumcu olmasına da değinen Rektör Türkmen, "TRT gibi küresel yayıncılık yapan köklü kurumların şampiyona özel yayınlarına ancak alanına iz bırakmış sporcular davet edilir. Bu daveti genç yaşında alan ve yorumlarıyla şampiyonaya değer katan öğrencim Necla Şahin'i de ayrıca kutlarım. Yayın boyunca maçı heyecanla takip eden milyonlara başarıyı sesle resmeden yayıncı Oğuz Erman'a da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.