Bilgilendirme Etkinliğinde", TÜBİTAK'ın önemli proje destek programları olan 1001, 1002, 3501 ve 3005 kategorileri ile girişimcilik ve patent başvuru süreçlerine ilişkin önemli bilgilendirici sunumlar gerçekleşti.Rektör Yardımcısı ve TTO Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün açış ve selamlama konuşması ile başlayan bilgilendirme etkinliğinde KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız da bir konuşma yaparak proje kültürünün yeni nesil üniversite vizyonuna katkılarından ve iki üniversite arasındaki proje odaklı iş birliklerinin vesile olacağı sürdürülebilirlik başlıklarından söz etti. Program, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinden konuşmacılar Öğr. Gör. Gözde Sağlam ve Öğr. Gör. İslam Yıldız ile Girişimcilik Koordinatörü Proje Uzmanı Eren Yılmaz ve Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Sönmez'in TÜBİTAK araştırma destek çağrıları, girişimler ve patent süreçleri hakkındaki sunumları ile tamamlandı. Uygulama örnekleri, saha dönütleri ve uzun yıllardır başarıyla uygulanan stratejilerin somut çıktılarına dayalı sunumlardan sonra her sunum başlığı için etkileşimli anlatım aşamasına geçildi ve çok sayıda soruya yanıt verildi. Oldukça verimli geçen etkileşimli sunumların ardından program, etkinlik katılımcılarına teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.



Katılımcılara yönelik teşekkür konuşmasında Proje Seferberliğimizin bağlam ve satıh geliştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülbül, "Proje odaklı kurumsallaşma meselesi, sürdürülebilir bir proje kültürünü gerektirdiği için KTÜ'nün ilham verici başarılarını sağlayan bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak üzere iş birliğinin ilk adımlarını attık. Bu memnuniyet verici etkinliğin, yakın gelecekte proje ortaklıkları olarak meyvelerini vermesini hedefliyoruz." dedi.