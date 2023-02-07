Şampiyonada 76 kilo kategorisinde yarışan Saltık, rakiplerini tuş ile yenerek Türkiye Üçüncüsü oldu ve Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü madalyalarına bir yenisini ekledi. Aynı şampiyonada mücadele eden Kanlı da yarı finale kadar yükselerek bronz madalyanın sahibi oldu. Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi ve millî güreşçi Talha Sert antrenörlüğünde başarılı sonuçları sürdüren güreş takımı millî sporcuların yetiştiği bir jenerasyon yakaladı. Sistemli ve birikimli çalışmalarının sonucunu madalya ile aldıklarını belirten öğrenciler, bir sonraki hedeflerinin Türkiye'de ve Avrupa'da altın madalya olduğunu söylediler. Öğrencilerin gelecek vadeden başarı ivmelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Arş. Gör. Talha Sert, güreş sporunun kültürel genetiğimizde erkeklerin yatkın olduğu bir disiplin olarak bilindiğini ancak son dönemlerde kadın sporcuların da disiplinin tarihine geçecek başarılar elde ettiklerini bildirdi. Şampiyonların Üniversitesi vizyonu ile Bayburt Üniversitesinin sportif donanımını destekleyen ve teşvik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkürlerini ileten Sert, bireysel ve takım halindeki emeklerinin ancak doğru bir yönetim yaklaşımıyla anlamlı olduğuna dikkat çekti.





Başarı nedeniyle Antrenör Sert'i ve madalyalı öğrencilerimiz Saltık ile Kanlı'yı tebrik eden Rektör Türkmen, "Son zamanlarda öğrencilerimizin kazandığı başarıların kademe yükselttiğine tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin zirvesinde olmak, öğrencilerimiz kadar bizleri de gururlandırıyor. Çünkü başarı, bir takım eylemidir. Biz, tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte bir takımız. Bu takım ruhu sayesinde müsabakalarda 'sırtımız yere gelmiyor'. Sırtları yere gelmeyen öğrencilerime Türkiye ve dünya zirvesine yürüyüşlerinde başarılar diliyor, millî formada temsil edilen tüm değerleri ilke edinen öğrenciler yetiştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.