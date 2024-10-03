Sağlık Bilimleri Öğrencilerine Yönelik Proje Yazma Eğitimi (17-19 Kasım 2024)



Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan “Sağlık Bilimleri Alanındaki Öğrencilere Yönelik Proje Yazma Eğitimi” etkinliği, 17-19 Kasım 2024 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında gerçekleştirilecek bu eğitim, sağlık bilimleri disiplinlerinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik projeler hazırlama ve yönetme kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Beslenme ve diyetetik, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve sağlık yönetimi gibi alanlardan katılım sağlanacak etkinlikte, proje yazma sürecinin tüm aşamaları teorik ve uygulamalı olarak ele alınacak. Literatür taraması, hipotez oluşturma, bütçe hazırlama gibi başlıca konuların yanı sıra, proje değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar katılımcılara aktarılacak. Etkinlik web sayfasına erişmek için; https://bayu2237.bayburt.edu. tr/saglikbilimleri-projeyazma- egitimi/



Eğitim Bilimleri Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Makale Yazma Eğitimi (15-18 Ekim 2024)



Prof. Dr. Sedat Maden'in koordinatörlüğünde 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan “Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Makale Yazma Eğitimi” ise Türkiye genelinde lisansüstü öğrencilerin akademik yazma ve makale yayımlama becerilerini geliştirmeye yönelik bir program olarak öne çıkıyor.

Etkinlikte, araştırma modeli seçimi, veri toplama ve analiz yöntemleri, APA stilinde kaynakça oluşturma gibi konuların yanı sıra, akademik yazım kuralları ve makale yayımlama süreçleri üzerine kapsamlı bir eğitim verilecek. 144 saatlik bu program, katılımcıların bilimsel yayın yapma becerilerini artırmayı amaçlıyor. Etkinlik detayları ve kayıt bilgilerine erişim için; https://sites.google.com/view/ makaleyazmabayburt1