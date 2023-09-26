TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri program çağrısına TTO koordinasyonuyla başvuran, Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Betül CANPOLAT GÜDER'in "Spor Bilimlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Mobil Uygulamalar" başlıklı projesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ'nin "Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar" başlıklı projesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAYA'nın "Makalemi Yazıyorum" başlıklı projesi, desteklenmeye değer bulundu. Bayburt Üniversitesindeki akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılacak olan eğitimcilerden eğitim almasına olanak sağlayan projeler, akademi dünyasının güncel trendlerini içeren etkinlik programlarıyla fark ortaya koyacak.



Dr. Öğr. Üyesi Betül CANPOLAT GÜDER'in 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan "Spor Bilimlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Mobil Uygulamalar" başlıklı eğitim projesi kapsamında, 6 üniversiteden (Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) alanında uzmanlaşmış 9 araştırmacı çevrimiçi eğitim verecek. Eğitimler, spor bilimlerinde güncel teknolojik gelişmeler ve yaygın olarak kullanılmaya başlayan mobil uygulamalardan örnekler içerecek; güncel bilimsel araştırma sonuçlarının tartışılmasına sahne olacak. Projeye toplamda 60 katılımcı kabul edilecek. Proje detaylarına ve başvuru bilgilerine https://bayu2237.bayburt.edu. tr/spor2 web bağlantısından erişilebilecek.



Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ'nin "Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar" başlıklı eğitim projesi, 9-10 Ekim tarihlerinde 4 eğitimcinin (Gazi Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Başkent Üniversitesi) katılımıyla gerçekleşecek ve 15 saatlik bir eğitim programı içerecek. 10 akademisyen ve 50 öğrenci olmak üzere toplamda 60 kursiyere hitap etmesi beklenen projede, güncel konular olan her yönüyle mikrobiyota ve beslenme ilişkisi, popüler diyetlerin mikrobiyata üzerine etkisi, beslenmede yapay zeka uygulamaları ve hastalıkların tedavisindeki yeni ve sürdürülebilir beslenme stratejileri konuları incelenecek. Etkinlik bilgisi ve başvuru koşullarına, https://bayu2237.bayburt.edu. tr/saglik1/ web bağlantısından erişilebilecek.





Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAYA'nın "Makalemi Yazıyorum" başlıklı eğitim projesi ise 2-4 Kasım tarihlerinde 5 eğitimcinin (Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi) katılacağı toplamda 25 saatlik bir program içeriyor. 27 lisansüstü öğrencinin katılımına yönelik planlanan proje kapsamında, bilimsel yayın türleri ve bilimsel yayının temel aşamaları, makale yazmaya başlamadan önce neler yapılması gerektiği, bilimsel makale ve yazımı, etik ve intihal, başlık, özet ve anahtar kelimeler bölümlerinin yazımı, giriş bölümünün yazımı, materyal ve metot bölümünün yazımı, bulgular-sonuçlar bölümünün yazımı, tartışma ve sonuç bölümünün yazımı, dergi seçimleri, muhtemel ret nedenleri ve makale yüklemesi, ingilizce akademik makale yazarken kullanabileceğimiz ipuçları, makale yazımında telif hakkı ve izinler ile bildirilerin makale olarak yayımlanması konularında eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Proje bilgileri ve katılım detaylarına https://2237.bayburt.edu.tr/ web bağlantısından erişilebilecek.