Ramazan geleneğinin en güzel örneklerini yaşatan mutasavvıflar yurdu Bayburt'un değerlerini sürdürmeyi ilke edinen Bayburt Üniversitesi, tarihsel mirasın onuruna Tasavvuf Musikisi Konseri düzenledi. Kültür Merkezi Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Sahnesinde gerçekleşen konsere yoğun ilgi gözlenirken, ilk eserin icrasıyla birlikte tüm salona manevi duygular hakim oldu. Tasavvuf geleneğinde insanı, doğayı, evreni ve yaratıcıya duyulan aşkı tanımlayan manevi öğretileri ezgilerle bütünleştiren nadide eserlerin söylendiği konserde, yaşamın özüne dair mesajlar aktarıldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Miraç Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren yönetimindeki koro, Yunus Emre ve Mevlana başta olmak üzere birçok mutasavvıfın manevi öğretilerini musikinin diliyle yorumladı.

Konserin manevi atmosferinin bir nevi mekan ve zamanın sınırlarını aşma deneyimi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Söz konusu tasavvuf ise susmak ve dinlemek gerekir. Bazen iç sesimizi, bazen hislerimizi, bazen vicdanımızı ve bazen de bizleri yüce yaradana yakınlaştıracak olan sözleri söyleyenleri... Bugün sustuk ve hayatın maneviyatını anlatan ezgiler sayesinde ortak duygularda yakınlaştık. Olduğumuz yerden ve zamandan soyutlandık ve tasavvufun derin anlamıyla meşgul olduk. Bu konser bize dünya yaşamını yeniden düşünmek adına bir düşünce kapısı da araladı. Çünkü nasıl ki Ramazan, sıradan günlerimizi maneviyatla doldurarak bizi dünyevi zamandan azade kılıyorsa, bu konser sayesinde zamanın değerini bir kez daha anladık. Ramazan gecelerini anlamlı kılan etkinlik kültürü, popüler kültürün işgaliyle unutulmasın diye Bayburt'umuzun tarihi değerleriyle bütünleşmeyi ve böylece bizlere manevi ruhumuzu veren bu değerler üzerinden kendimizi keşfetmeyi sürdüreceğiz. Biliriz ki 'Bir ben vardır, benden içeri'. Bu gibi manevi zamanlar sayesinde bize kendimizi unutturan dünya dertlerini unutarak yeniden kendimizi tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konsere Bayburt Üniversitesi üst yönetimi ile birlikte akademisyenler, uluslararası konuklar, afetzede misafirler ve öğrenciler katıldı.