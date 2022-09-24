Proje Seferbirliği kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya'nın koordinatörlüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Programı tarafından desteklenen "Bayburt Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenciler/Araştırmacılar Araştırma Becerilerini Geliştiriyor" isimli proje, 21-23 Eylül tarihlerinde farklı üniversitelerden 40 kursiyerin katılımıyla gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda ve Merkezi Araştırma Laboratuvarında düzenlenen çeşitli oturumlarla tamamlanan etkinliği değerlendiren proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kaya, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden eğitimciler ve kursiyerleri bir araya getiren etkinliğin zengin bir katılım profili içerdiği bilgisini iletti. Kaya, "Eğitimimiz lisansüstü öğrencilere ve genç araştırmacılara yönelik olup mühendislik disiplinlerinde ve temel bilimlerde öğrenim gören yaklaşık 40 kursiyere hitap etti. Etkinliğimizde, Bayburt Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde çalışan veya lisansüstü öğrenci olan katılımcılar yer aldı" dedi. Etkinliğin eğitimci kadrosunun geniş yelpazesinden de söz eden Kaya, "Bayburt Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden alanında uzman ve saygın öğretim üyeleri, projemizde eğitmen olarak görev aldı" ifadelerini kullandı.

Etkinliği başarıyla tamamlayan proje ekibine, eğitimcilere ve kursiyerlere teşekkürlerini bildiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Proje Seferbirliğinin Bayburt Üniversitesi sınırlarını aşarak üniversiteler arası paydaşlığa dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda başarıyla yönetilen Proje Seferbirliğinin sadece sonuçları değil altyapısal hazırlığı da kapsayan çok yönlü bir süreç olmasına vurgu yapan Rektör Türkmen, "Projeler Üniversitesi vizyonunun çıktıları kadar girdileri de önemli. Bu etkinlik, gelecekte tasarlayacakları projelerle toplumsal katkı üretecek olan genç zihinlerde Üniversitemizden bir iz bırakması bakımından gurur verici bir etkinliktir. Projede görev alan Üniversitemiz akademisyenlerini kutlarım" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında; araştırma konusun, özgün değerinin ve öneminin belirlenmesi, araştırmada yaygın etkinin önemi, bilimsel bilgiye erişim süreci, arama motorlarının kullanımı, bilim etiği, tez yazma ve intihal programlarının kullanımı, makale yazılım programı, makalelerde atıf gösterme, makale yazımı ve incelemesi hakkında önemli bilgiler, genel laboratuvar güvenliği, birçok mühendislik ve temel bilimlerinde malzeme karakterizasyonu konusunda yaygın olarak kullanılan yöntemler ve cihazlar, akademik çalışmalarda kullanılan bazı paket programlar ve yazılım dilleri, ölçüm sistemleri, bildiri ve poster hazırlama ile konferanslar, projeler ve destek programları, iyi sunum yapabilme ve hitabet teknikleri, rol modeli oluşturulması ve iyi uygulama örnekleri konularına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.