Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurum ve Kuruluşlarla yapmış olduğu işbirliği çalışmaları kapsamında vermiş olduğu eğitimlere devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çözüm ortağı olduğu çalışma grupları ile birlikte önemli bir gönüllülük faaliyetini daha hayata geçirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eğitimlerde, Malatya Genç Kızılay ekibine afet farkındalık eğitimi verilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ise yangın ve yanma konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afet risklerinin doğru analizi ve bireysel önlemler gibi hayati konular katılımcılara aktarılırken aynı zamanda yangınların nasıl başladığı, nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve basit söndürme teknikleri de detaylı biçimde anlatıldı.

Türkiye, jeolojik konumu itibariyle deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi pek çok afet riskiyle karşı karşıya. Bu risklerin farkında olmak ve gerekli hazırlıkları yapmak hem can hem mal kayıplarını en aza indirmek adına kritik önem taşıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü gönüllülük projeleri ve eğitim çalışmalarıyla sadece şehirde değil, bölgede ve ülke genelinde örnek bir duruş sergiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde düzenli tatbikatlar, eğitimler ve bilinçlendirme kampanyalarıyla afetlere karşı dayanıklı bir şehir oluşturmayı hedefliyor. Toplumun her kesimini kapsayan bu çalışmalar, özellikle genç gönüllülerin afet anında etkin ve doğru müdahalede bulunabilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi, afetlerle mücadelede sadece kurumlar arası iş birliğine değil, toplumun tamamının desteğine ve bilgilenmesine de büyük önem veriyor.