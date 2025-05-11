Bursa'nın Gemlik ilçesinde üç öğretmenin öncülük ettiği eTwinning projesi kapsamında öğrenciler, Diyarbakır Ergani’deki Alitaş İlkokulu’na kitaplık oluşturdu. Proje, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik’te, Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu’ndan Türkan Ramazan, 11 Eylül İlkokulu’ndan Esra Nur Yüksel ve Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hülya Bilgiç’in ortaklaşa yürüttüğü “Let Children Dream, Let Them Grow!” eTwinning projesi kapsamında anlamlı bir adım atıldı.

Proje dahilindeki öğrenciler, Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Alitaş İlkokulu öğrencileri için kitap yardım kampanyası düzenledi.

Topladıkları kitaplarla bir kitaplık oluşturan öğrenciler, çocukların eğitim hakkından en iyi şekilde yararlanmasını amaçladı.

‘Çocuk Hakları’ temalı projede, öğrenciler hem paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirdi hem de başka bir şehirdeki akranlarına destek oldu.

Gemlikli öğretmenlerin ve öğrencilerin bu duyarlı girişimi, çevreden büyük takdir topladı.

Proje, eğitimde dayanışma ve eşitlik mesajı verdi.