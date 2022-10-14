Bayburt Üniversitesi tarıma yönelik çalışmalarında Mor Patates üretimi gerçekleştirdi.Mor patatesin Bayburt ikliminde yetiştiği kanıtlandı. Üniversite Mor Patates hasadına başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen:"Kurt Üzümü (Goji Berry) başarısından sonra Mor Patates hasadında da hedefledikleri noktaya ulaştığını belirtti.

Güney Amerika’da yetişen ve ülkemizde pek bilinmeyen mor patates, rengiyle çok ilgi çekse de, sağlığa olan faydaları daha ilgi çekici. Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patates ‘mor güç’ olarak da biliniyor. Beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip olduğu ifade ediliyor.

Ürünün diğer türlere kıyasla zahmetsiz ve düşük maliyetli olduğunu, hem de yüksek kar sağladığı biliniyor.

Bayburt Üniversitesinin bir çok alanda yaptığı çalışmaların ardından Mor Patatesinde Bayburt’un iklim şartlarına uygun olduğu da kanıtlanmış oldu. Rektör Yard. Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan öncülüğünde bir ürünün daha Bayburt iklim şartlarına uygunluğunu kanıtlayarak ziraî yelpazemizi genişlettik dedi.