TÜBİTAK 2237-A projesi kapsamındaki “Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Makale Yazma Eğitimi” etkinliği, 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden’in yürütücülüğünü üstlendiği proje, akademik yazma ve makale yayımlama süreçlerine dair hem teorik hem de uygulamalı dersler sundu.



Proje kapsamında 9 farklı üniversiteden 16 akademisyenin eğitici olarak görev aldığı ve çeşitli üniversitelerden 400’e yakın lisansüstü öğrencinin başvurduğu etkinlik, ücretsiz olarak katılımcılara sunuldu. Eğitim boyunca, akademik yazım tekniklerinden makale yayımlama süreçlerine kadar pek çok konuda dersler verildi. Katılımcılar, eğitim sonunda eğitmenlerin rehberliğinde hazırladıkları makaleleri akademik dergilerde yayımlama fırsatı bulacaklar.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu önemli etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve genç araştırmacıların gelişimine katkı sağlanması noktasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu tür eğitim programları, genç akademisyen adaylarına araştırmalarını daha nitelikli bir şekilde sunma fırsatı verirken, bilimsel yayıncılıkta da ülkemizin uluslararası alandaki temsil gücünü artırmaktadır. Bu projede emeği geçen tüm eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak, projenin Türkiye’deki akademik gelişime katkı sunduğunu vurguladı.



Bu başarılı etkinlik, Bayburt Üniversitesinin akademik eğitime ve bilimsel yayıncılığa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, katılımcıların da gelecekteki akademik başarılarına önemli bir zemin hazırladı.