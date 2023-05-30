Hatay'da maruz kaldığı depremde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Grafik Tasarım programı mezun öğrencilerinden İlayda Taşdöğen'in anısına adanan sergi, Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleşen tören ile açıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile Prof. Dr. Mahir Kadakal'ın teşrif ettikleri açış seremonisinde serginin kapsamı ve amacı hakkında konuşma yapan Öğr. Gör. Meşeli, "Mezun öğrencilerimizden İlayda Taşdöğen'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, benzeri birçok acının insanların yüreğine kor gibi düştüğünün farkındaydık. İnsanları yaşatan, onları sevenlerin belleğidir. Bellek, bir toplumu ve o toplumun bireylerini acılarda ve mutluluklarda, zaferlerde ve yenilgilerde kenetleyen kolektif bilinçtir. Bellek hem geçmişte kalanla güçlü bir ilişkidir hem de yaşamış insanları onurlandıran hatıraların korunduğu yerdir. Bu sergi, bir deprem coğrafyası olan ülkemizde yaşanan deprem kaynaklı olumsuzluklardan ders çıkarmamız gerektiğine dair metaforik bir isimle tasarlandı. Çünkü belleğimiz, geçmişten aldığımız dersler ölçütünde bizlere gelecek sunarlar. Bugün, çok sevdiğimiz bir öğrencimizin, arkadaşımızın hatırasıyla andığımız depremin belleklerde yer edinen anlarını yorumlayan öğrencilerimizin hayal kırıklığı ile hayal dünyası arasında dokunmuş tasarımlarını sizlere sunmaktan onur duyarız." ifadelerini kullandı.





Depremin etkilediği şehirleri çeşitli temalar, akıllarda kalan anlar ve bütünüyle hayal gücünde temsil edilen öznel yorumlar ile işleyen eserlerin yer aldığı sergide, grafik tasarımın farklı teknik ve yöntemlerinden izler taşıyan yaklaşımlar da sergilendi. Sergi alanının kurgusunda etkiyi artırmak için, yıkıntıları temsilen inşaat kalıntıları da dekora eklendi. Sergi, katılımcıların büyük beğenisiyle karşılanırken, tüm eserlerin yeniden düşündürdüğü acılar nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Sergi, Kültür Merkezinde sanatseverlerin ziyareti için hafta boyunca açık olacak.