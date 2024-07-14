Türk Okçuluğu Turnuvasıyla başlayan etkinlikler için Kültür Merkezindeki Okçuluk Salonunda bir araya gelen il protokolü, Üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler, tarihten miras kalan kahramanlık kültürüne atıfta bulunmak amacıyla yaylarını gerdiler. Buradaki etkinlik konuşmasında destan geleneğine ve kahramanlığa değinen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Destanlar, birçok millet için tarih öncesine dayanan gerçeküstü mitlerdir. Ancak aziz milletimiz, 21. yüzyılda dahi en gerçekçi destanları yazmaya devam eden mümtaz bir millettir. Çünkü biz, yüzlerce yıldır bir değerler mirası olarak yaşayan kahramanlığın, vatan sevgisinin, şehadete imanın kimlik ve mizaç kazandırdığı bir milletiz. Bizim mizacımız, ellerimizde bulunan oklara kazınmış parmak izlerinde kenetlenen bir manevi ruhtur. 15 Temmuz, tarihin tekerrürüdür. Binlerce yıldan beri kahramanlık, milletimizin en tabii karakteri olarak tekerrür etmiştir. Oklarımız, bu tekerrürü onurlandıracaktır.” dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvasının ardından, Tiyatro Salonundaki “15 Temmuz Şehitler Destanı Konferansına” geçildi. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Okuyanın konuşmacı olduğu konferans, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına saygı duruşuyla ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı. 15 Temmuz’un ehemmiyeti üzerine bir hitap ile duygularını paylaşan Okuyan, bizatihi tecrübe ettiği millet direnişini ve kahramanlık destanını anlattı. Vatan sevgisi, şehadet inancı ve kahramanlık geleneği olmak üzere 3 başlıkta özetlediği konferansında tanık olduğu kahramanlıkları, şehadetleri ve zaferi anan Okuyan, tankların önünde kendilerini siper eden vatandaşlarımızı saygıyla yâd etti. Konuşmasında Ömer Halisdemir, Prof. Dr. İlhan Varan, Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, Polis Kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç’un ve kadın kahramanların hikayesini anlatan Okuyan, bu sembol isimler özelinde tüm şehitleri andı.

Etkinliğe Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Topçu Albay Dr. Talha Övet, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.