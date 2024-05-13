Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün (GSK) Bowling sporunda yetiştirdiği önemli yetenekler olan Yasir Kul ve Ömer Faruk Kul, "Kul Kardeşler" olarak kazandıkları madalyalarla öne çıktıkları şampiyonalara bir yenisini eklerken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Kutalmış Ateşli ise Avrupa Taekwondo Şampiyonasında kazandığı bronz madalya ile Bayburt Üniversitesinin madalya koleksiyonuna katkı sundu.



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun (TBBDF) 11-12 Mayıs tarihlerinde Samsun Bowling Akademi Bowling Salonunda düzenlediği Türkiye Gençler Şampiyonasına Bayburt Üniversitesi GSK adına katılan Yasir Kul ve Ömer Faruk Kul, "Kul Kardeşler" olarak boy gösterdikleri bir şampiyonayı daha zirvede tamamladılar. Bayburt Üniversitesi Finali yaşanmasına vesile olan başarılı performanslarıyla finalde karşılaşan Kul Kardeşler, madalya sayısını artırırken Yasir Kul altın madalyayı, Ömer Faruk Kul ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Böylece millî takım başarılarını perçinleyen Kul Kardeşler, Bowling'de geleceğin yıldızları olarak anılmaya başladı.





Aynı dönemde, 9-12 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcunun katıldığı Avrupa Taekwondo Şampiyonası 87+ kilo kategorisinde bronz madalyaya uzanan Emre Kutalmış Ateşli ise, Deniz Dağdelen ile birlikte Bayburt Üniversitesinin Taekwondo'da bir dünya markası olmasına uzanan başarıda pay sahibi oldu.





Kul Kardeşleri ve Ateşli'yi tebrik eden Rektör ve TBDDF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Başarı öyle bir emaredir ki, bugün gerçekleşen bir şampiyonluk mutlaka geçmişten süregelen bir emeğe işaret ettiği için kendi tarihine sahiptir. Biz biliyoruz ki bu madalya başarıları, uzun zamandır yetiştirdiğimiz sistemin meyveleridir ve geleceğe de işaret etmektedir. Çünkü Kul Kardeşler ve Emre Kutalmış, bize geçmişte bir gün bugünleri tahmin ettirmişti. Bugün de eminiz ki gelecekte bu gençler, uluslararası birçok başarıya imza atacaklar. Demek ki bugüne baktığımızda hem geçmişi hem de geleceği görüyoruz. Çünkü ufkumuz geniş, hedeflerimiz büyük." ifadelerini kullandı.