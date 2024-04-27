Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) yükseköğretimde kalitenin iyileştirilmesi ve içselleştirilmesi amacıyla 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği 2024 Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansına (ICQA) Bayburt Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı katıldı. Itrî Kongre ve Kültür Merkezinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleşen konferansta 2024 yılının kalite gelişmelerini takip eden Bayburt Üniversitesi Kalite Yönetim Heyeti, geçtiğimiz gün takdim edilen ISO 9001:2015 kalite akreditasyon sertifikasının verdiği güvenle tebrikleri kabul etti.

Yakın zaman içinde YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek olan dış denetim öncesinde, denetimi başarıyla tamamlayarak 5 yıllık akreditasyon hakkı kazanan üniversitelerin temsilcileriyle görüş ve tecrübe alışverişinde bulunan Kalite Yönetim Heyeti, Entegre Kalite Yönetim Sisteminin gelişimi için bir dizi üst düzey temasta da bulundu.

Konferansın verimliliği üzerine açıklama yapan Rektör Türkmen, "Çağımızın en önemli kurumsal gelişim ve ölçüm parametresi olan kalitede güveni, bütünleşik gelişimi ve yönetişimi önceleyen bir sistem inşa ediyoruz. Katettiğimiz mesafe ve ISO 9001:2015 akreditasyon sertifikasının verdiği güvenle YÖKAK'ın dış denetimine hazırlanıyoruz.