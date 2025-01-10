Ülke çapında toplam 998 proje başvurusu alınan programda, Bayburt Üniversitesinin hem başvuruda hem de kabul sayısında elde ettiği bu zirve başarısı, hem öğrenci topluluklarının dinamizmini hem de sürdürülebilir başarıya olan inancını ortaya koydu. Karabük Üniversitesi 23 proje ile ikinci sırada yer alırken, Ege Üniversitesi 21 proje ile üçüncü oldu.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu tarihi başarıyı, öğrenci toplulukları ve danışmanlarla dayanışmaya, gönüllülüğe ve “kendin yap” felsefesine dayandırdı. Rektör Türkmen, konuyla ilgili olarak şu sözleriyle başarıyı taçlandırdı:

“Alışageldik tüm listeleri altüst ettik ve Bayburt’u, proje başarısında listenin en üstüne yazdırdık. Çünkü genciz; ama yaşımızdan büyüğüz. Çünkü geleceğiz; bugünün ötesindeyiz. Tercih dönemindeki vaadimizi hatırlayalım. Ne demiştik; Siz tercihinizle büyüyeceksiniz, biz ise sizinle. Öğrencilerimizle birlikte büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümeyi önemli bir sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk desteğiyle güçlendiren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Dr. Enes Efendioğlu’na paydaşlıkları için teşekkür ederim”





Bu başarının arkasında ÜNİDES programının taşıdığı amacın ve sürdürülebilirlik hedeflerinin büyük bir payı olduğunu ifade eden Rektör Türkmen, emeği geçen öğrenci topluluklarına, topluluk danışmanlarına ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına da teşekkür etti.



ÜNİDES programı kapsamında öğrenci topluluklarının “herkes için iyilik” anlayışıyla hayata geçirdiği projeler, yalnızca Bayburt Üniversitesinin değil, aynı zamanda şehrin sosyal gelişimine de ivme kazandıracak. Kültürel, çevresel ve teknolojik alanlarda geleceği inşa eden bu projeler, Bayburt’un mütevazı nüfusuna rağmen nüfuzu yüksek bir sosyal dinamik olduğunu kanıtladı. Bu başarı aynı zamanda Türkiye’nin her köşesinde büyük düşler kuran gençler için de ilham kaynağı oldu. Bayburt Üniversitesi önderliğinde, gençlerin büyük değişimlerin merkezi olabileceği bir kez daha ispatlandı.