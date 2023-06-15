Geçtiğimiz ay Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kömür ile Dr. Öğr. Üyesi Savaş Keskin'in projenin ortaklık başlıkları arasında yer alan "İletişim Bilimlerinde Yapay Zekâ" çalışmaları için ziyaret ettiği Kosova'daki Universum Kolegji, bu kez yapay zekâ sistemleri üzerine ortak geliştirme çalışmaları ve teknoloji transferi başlıklarında çalışmak üzere Doç. Dr. Didem Güleryüz ve Doç. Dr. Erdemalp Özden tarafından ziyaret edildi. Universum Kolegji'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Hyrmet Mydyti’nin yer aldığı toplantıda Doç. Dr. Güleryüz tarafından yapay zeka tabanlı modellerin ekonomiye uygulanması ve makine öğrenmesi modellerinin optimizasyonu hakkında bir seminer verildi. Bu seminerde, yapay zeka teknolojilerinin ekonomi ve iş dünyası üzerindeki potansiyeli üzerine bilgi paylaşıldı ve yapay zeka tabanlı modellerin nasıl geliştirilebileceği konusunda ipuçları verildi. Seminerinde zzellikle, ekonomi alanında yapay zeka kullanımının artan önemine vurgu yapan Doç. Dr. Güleryüz, yapay zeka tabanlı modellerin, veri analizi, tahminleme, pazarlama stratejileri ve finansal kararlar gibi birçok kullanım alanına değindi. Doç. Dr. Güleryüz ayrıca, makine öğrenmesi modellerinin nasıl optimize edileceği ve daha etkin hale getirileceği konusunda da bilgiler paylaştı.



Universum Kolegji'nin, Arizona State Üniversitesi (ABD) tarafından desteklenen bir üniversite olması dolayısıyla toplantıda Arizona State Üniversitesi ile bir sonraki projenin detayları üzerine anlaşmalar yapıldı. Ayrıca Kosova’dan Bayburt Üniversitesi’ne projenin devam eden faaliyetlerine katılmak üzere gelecek ekip için takvim oluşturuldu. Bu iş birliğiyle, yapay zeka alanında daha ileri düzey araştırmaların yapılması ve Bayburt Üniversitesinin uluslararası iletişim ağını genişleterek daha geniş bir akademik ağın oluşturulması hedeflerine katkı inşa ediliyor.



Proje kapsamında ziyaretlerin süreceği bilgisini veren Doç. Dr. Güleryüz, "Bu projenin amacı, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında bilgi paylaşımını teşvik etmek, öğrenci ve akademisyenler arasında uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve yapay zeka uygulamalarının ekonomiye olan etkisini araştırmaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu ziyaret ve seminer, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamış ve gelecekteki işbirliklerinin temelini atmıştır." dedi.



Projenin üçüncü aşamasına Bosna Hersek’te bulunan University of Bihac ‘a 10-14 Temmuz tarihleri arasında Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık tarafından yapılacak ziyaret kapsamında Tarımda Yapay Zeka kullanımı temasıyla devam edilecek.