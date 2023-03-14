Fuara özel çağrıyla davet edilen Bayburt Üniversitesini temsilen ikili temas ve tanıtım çalışmalarında bulunan Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa Kaya, birçok üst düzey diplomatik temasın yanı sıra, kültürel iştirak ve öğrenci buluşması gerçekleştirdi. Koordinatör Kaya, fuarın gerek Bayburt Üniversitesi ve şehrin tanıtımı gerekse Sudan’daki öğrenciler için çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Fuarın, Sudan’daki öğrencilerin üniversite eğitimi için Batı ülkeleri yerine Türkiye’yi tercih etme motivasyonlarına katkı sağlayacağının altını çizen Koordinatör Kaya, fuarın gerçekleşmesindeki katkıları için Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş’a teşekkür etti.



Sudanlı öğrencilerin Bayburt Üniversitesine yoğun ilgi gösterdiği fuar kapsamında, katılımcı üniversiteler arasında karşılıklı iş birlikleri ile ilgili iyi niyet belgeleri ve protokoller imzalandı. Sudan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Al Hatim Al Huri, T.C. Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Asım Ahmed, Al Neelain Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alhadi Adem ve katılımcı üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı ve Al-Neelain Üniversitesi'nde düzenlenen kapanış töreninde, karşılıklı ilişkileri iki ülke halklarına katkı sağlayacak şekilde geliştirecek çalışmaların yapılması konusunda mutabık kalındı.





Fuara katılımın önemi üzerine açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Tüm dünyada cazibe merkezleri dönüşürken artık Afrika'nın Geleceği sorunu yerine Geleceğin Afrika'sı vizyonu tartışılıyor. Çünkü Afrika, 2050 yılında ekonomik refah ve genç nüfusun dinamiği bakımından tam anlamıyla bir yıldız olması beklenen coğrafyaların başında geliyor. Bu sebeple önümüzdeki otuz yılın, yani Türkiye Yüzyılı ilk çeyreğinin büyük önemi var. Afrika ile eğitim tabanında kuracağımız kültürel yakınlaşma, gelecekteki ortaklıklar için müşterek bir tarih kuracak. Bu sebeple Fuarı düzenleyen komiteye, katılımcılara ve Üniversitemizi layıkıyla temsil eden Koordinatörümüze teşekkür ederim." dedi.