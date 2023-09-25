17-21 Eylül tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında sergilediği başarılı performansla 5 rakibini yenerek yarı finale kadar yükselen Arif Köse, millî takım seçmelerine katılacak sporcular arasında yer alarak başarısını taçlandırdı. Köse, Türkiye genelinden onlarca sporcunun millî formayı giymek için mücadele ettiği şampiyonayı göz dolduran galibiyetlerle tamamladı. Kazandığı başarı sonrasında açıklamada bulunan Köse, başarısını millî takımla sürdürmek istediğini belirterek, "Her sporcu, yorucu geçen antrenmanlarının sonrasında böyle bir senaryoyu kafasında çok kez canlandırır.

Zaten bizleri zafere götüren yoldaki tüm zorlu aşamaları aşmaya teşvik eden de budur. Hiçbir zaman madalyadan daha azını hayal etmedim. Çünkü Üniversitemizde her sporcu, yola büyük hedefler koyarak başlar.

Madalya bizim için hem başlangıç hem de sonuç evresi olarak sürpriz değil, hedeftir. Hedefim, uluslararası madalyaları ay yıldızlı formayla bir araya getirmek. Bu hedefte bizleri kenetleyen Spor Bilimleri Fakültesi ailesine ve hem Rektörümüz hem de Dekanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim." dedi. Köse'yi başarısından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Türkmen ise ilettiği mesajında, "Yıllar süren teori ve pratik tecrübemiz bizlere gösteriyor ki, her bireysel kariyer hedefi mutlaka bir millî temsil hayalinin gerçekleşmesini içeriyor.

Millî forma, öylesine bir formadır ki, onunla kazanılan başarı üzerindeki bayrak nedeniyle bir taraftan hepimizindir; arkasındaki isim nedeniyle ise aynı zamanda sporcunun kendisinindir. Öğrencimiz Arif Köse, eminiz ki başarı grafiğini sürdürerek millî formayla da madalyalar kazanacak ve bizler de bu sevince ortak olarak Üniversitemizin toplumsal misyonunu gerçekleştiren idol öğrenciler listemize bir isim daha ekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.