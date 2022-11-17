Proje Seferbirliğinin öğrencileri hedefleyen bağlamında büyük başarılara imza atan Bayburt Üniversitesi, her sonuç açıklama döneminde çıtayı yükseltiyor. TÜBİTAK'ın öğrenci projelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı 2209-A kodlu Destek Programına başvuran onlarca köklü üniversite arasında 11. sırayı elde etme başarısı gösteren Bayburt Üniversitesi, Proje Seferbirliği kapsamında yürüttüğü altyapı çalışmalarının meyvesini topluyor. TÜBİTAK tarafından İlan edilen 2022-1. Dönem sonuçlarının ardından bir önceki döneme göre 22 basamak yükseldiği görülen Bayburt Üniversitesinde başarının haklı mutluluğu paylaşılıyor.



Sonuç ilanına göre birçok akademik birimden öğrenciler proje desteği kazanırken, en fazla desteğin 21 proje ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde olduğu görüldü. Sağlık Bilimleri Fakültesini 14 proje ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 12 proje ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 11 proje ile İlahiyat Fakültesi, 7 proje ile Eğitim Fakültesi, 5'er proje ile Spor Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 4'er proje ile Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 3 proje ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2'şer proje ile Sanat ve Tasarım Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1'er proje ile Adalet Meslek Yüksekokulu ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu takip etti.





Türkiye geneli başarı tablosunu yorumlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ilk aşamada bir proje kültürü kurma hedefine kenetlendiklerini ifade ederek "Geldiğimiz nokta itibariyle proje rekabetinin birimler arasında, hatta öğrenciler ve danışmanlar arasındaki tatlı bir etkileşime dönüşmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Artık her dokusunda ve hücresinde proje kültürü olan bir Üniversiteyiz. Proje atölyelerimizin ışıkları geç saatlere kadar sönmüyor. Akademisyenlerimizi proje fikriyle soru yağmuruna tutan bir katılımcı öğrenci kültürü inşa ettik. Bugün, bu kültürün haklı gururunu yaşamak için eşsiz bir gün. 2022-1. Dönem başvuru sonuçlarının, 2022-2. Dönem başvurularının son gününe tesadüf etmesi de ayrıca bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü bu çağrı dönemini de rekor başvuruyla kapatırken, sonuçlar için daha fazlasını umut ediyoruz. Emeği geçen tüm öğrencilerime ve akademik danışmanlarımıza yürekten teşekkür eder, başarılarıyla iftihar ettiğimi bildirmek isterim." dedi.