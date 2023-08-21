Ek tercihlerle tüm programlarda tam doluluğun sağlanması beklenirken, mevcut durumda Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü haricinde tüm lisans programlarında kontenjanlar doldu. Okul 1.'leri ve 35 yaş üstü öğrenciler için belirlenen özel kontenjanlar da yerleşme oranlarına eklendiğinde ön lisans programlarında %102,97, lisans programlarında ise %102,18'lik kontenjan üstü doluluk gerçekleşti.



Tercih dönemi heyecanını aday öğrencilerle birlikte yaşayan Bayburt Üniversitesinde, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleşme başarısının sevinci yaşandı. Bölgesinin en fazla tercih edilen üniversitelerinden biri olma vizyonunu bu yıl yeniden gerçekleştirmeyi amaçlayan Bayburt Üniversitesi, sonuçların açıklanmasının ardından beklenen kontenjan doluluğuna ulaştı. Yalnızca Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında küçük bir kontenjan açığının gözlendiği yerleşme tablosunun, ek tercihlerle birlikte %100'ün üzerine varan göstergelere erişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tercih dönemi süresince dijital ve fiziksel mecralarda öğrencilerle etkileşime giren ve tanıtım etkinlikleri düzenleyen Bayburt Üniversitesinin, iletmek istediği mesajların öğrencilerde karşılık bulması memnuniyetle karşılandı.



Yerleşme başarısı üzerine bir tebrik mesajı paylaşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bu yıl öğrencilerimizi, büyük hedeflerden doğan iyiliğin tüm hallerini üretmek ve sürdürülebilir geleceği birlikte kurabilmek için hayallerimize ortak olmaya davet etmiştik. Biz, büyük meseleler için büyük çözümler düşünen kolektif bir akıl inşa ediyoruz ve her bir fikrin ortak aklımıza kazandıracağı yeni ufukların ötesindeki zamanı düşlüyoruz. Bu düşünüş ve düşleyişin özneleri olmak adına bizi tercih eden tüm öğrencilerimizi kutluyor ve hoş geldiniz diyorum. Öğrencilerimiz yalnızca bir üniversiteye değil, tüm planlarımızın ve hayatın merkezine; aklımıza, fikrimize ve gönlümüze yerleştiler. Üstelik bu yıl da bizi dolu dolu kıldılar ve kendilerine ayırdığımız yerleri neredeyse boşluk bırakmaksızın doldurdurlar. 'Gönül gönüle karşıdır' dedikleri gibi, hitap ettiğimiz tüm gönüllere dokunduk ve karşılık bulduk." dedi.





Konuşmasının devamında özel yetenek sınavlarının henüz gerçekleşmediğine dikkat çeken Rektör Türkmen, "Hâlihazırda, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümlerinin henüz başlamayan özel yetenek sınavlarını içermeyen tablonun, binlerce öğrencinin yoğun ilgisine sahne olan sınavlar sonrasında çıta yükseltmesini bekliyoruz. Kontenjan başarısı için emek harcayan tüm birim ve personelimize, evlatlarının başarısında asıl pay sahibi olan ailelere yürekten teşekkür ediyor ve başarılarının devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.