2018-2019'da aynı alanda Türkiye 1'incisi olan Cennet Toz ile Türkiye 6'ncısı olan Zeynep Gizem Birinci'nin başlattığı geleneği sürdüren mezunlar, başarının tesadüf olmadığını gösterdi.



Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 2016-2020 yılları arasında öğrenim gören mezunlar, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde (ÖABT) büyük bir başarıya imza atarak Rehberlik Alanında ilk 10'a girdi. Türkiye çapında 21.738 adayın ter döktüğü sınavda en iyiler arasındaki yerlerini alarak 6. olan Sema Örüm ile 9. olan Elif Kalkan, bir Bayburt Üniversitesi klasiğine dönüşen KPSS başarısı grafiğini sürdürdü.



Bayburt Üniversitesi 'Kariyer Rehberliğinin' önemine vurgu yapan mezunlar, sınava hazırlık döneminde aldıkları rehberlik ve danışmanlıkların kariyer güzergahlarını belirlemekte yol gösterici olduğunu vurguladılar. Bayburt Üniversitesine teşekkür eden mezunlar, öğrenciyken kazandıkları öğretmen kimliği ve felsefesini, mesleki kazanımlarının merkezine alarak kariyerleri boyunca temsil edeceklerini söylediler.





Başarılarından dolayı Örüm ve Kalkan'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Ulusal çaptaki sınavlar öğrencilerimiz ile birlikte Üniversitemizin kurumsal eğitim yaklaşımının da ölçümlendiği sonuçlar içeriyor. Mezunlarımıza yönelik Kariyer Rehberliği çalışmalarımızla dünyadaki trendleri kolayca sisteme entegre ediyor ve eğitimin karşılıklı inşa süreci olarak öğrenci katılımlı bir külliyat olmasına önem veriyoruz. Bu önemin karşılığını aldığımız başarılarla gururlanıyor ve sürekli gelişim alanları için rol modellere sahip oluyoruz. Bayburt Üniversiteli olmak mezuniyet sonrası devam eden güçlü bir temsil duygusu anlamına geliyor ve bu duyguyu rol modellerimiz aracılığıyla tüm öğrencilerimize emsal teşkil edecek sembollerde yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.